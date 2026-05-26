Asista a la jornada de esterilización gratis de mascotas en San Cristóbal este martes 26 de mayo
Foto: Alcaldía Local de San Cristóbal.
Asiste este martes 26 de mayo de 2026, a la jornada gratis de esterilización de mascotas liderada por la Alcaldía Local de San Cristóbal, dirigida a habitantes del suroriente de Bogotá, con el propósito de promover la tenencia responsable y contribuir al bienestar de la comunidad y sus animales de compañía. ¡Conoce los detalles y asiste con tu perro o gato!
Para acceder al servicio, los tenedores de las mascotas, deberán presentar copia legible del documento de identidad y copia de un recibo de servicio público (agua, luz o gas) por ambas caras, con una antigüedad no mayor a dos meses, correspondiente a un barrio de la localidad de San Cristóbal.
Los animales de compañía deberán cumplir condiciones mínimas para ser intervenidos: ayuno de mínimo ocho horas de comida y agua, estar en óptimas condiciones de salud, y no presentar estado de embarazo, diarrea, vómito ni tos.
- Fecha: Martes 26 de mayo de 2026, desde las 7:00 a. m.
- Lugar: Parque principal del barrio Las Brisas, ubicado en la carrera Quinta A #29-12 sur.
- 100 cupos disponibles, atendidos por orden de llegada.
- Servicio completamente gratis para residentes de la localidad de San Cristóbal.
El alcalde Local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías, destacó: “.Esta jornada es una oportunidad para que los vecinos de San Cristóbal accedan a un servicio veterinario de calidad, de forma gratuita y cerca de su hogar”.
Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de San Cristóbal reafirma su compromiso con la protección animal, la tenencia responsable y el bienestar de todos los habitantes de la localidad.