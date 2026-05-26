Asista a la jornada de esterilización gratis de mascotas en San Cristóbal este martes 26 de mayo

Para acceder al servicio, los tenedores de las mascotas, deberán presentar copia legible del documento de identidad y copia de un recibo de servicio público (agua, luz o gas) por ambas caras, con una antigüedad no mayor a dos meses, correspondiente a un barrio de la localidad de San Cristóbal.

Los animales de compañía deberán cumplir condiciones mínimas para ser intervenidos: ayuno de mínimo ocho horas de comida y agua, estar en óptimas condiciones de salud, y no presentar estado de embarazo, diarrea, vómito ni tos.

Fecha: Martes 26 de mayo de 2026, desde las 7:00 a. m.

Lugar: Parque principal del barrio Las Brisas, ubicado en la carrera Quinta A #29-12 sur.

100 cupos disponibles, atendidos por orden de llegada.

Servicio completamente gratis para residentes de la localidad de San Cristóbal.

El alcalde Local de San Cristóbal, Carlos Hernando Macías, destacó: “.Esta jornada es una oportunidad para que los vecinos de San Cristóbal accedan a un servicio veterinario de calidad, de forma gratuita y cerca de su hogar”.

Con esta iniciativa, la Alcaldía Local de San Cristóbal reafirma su compromiso con la protección animal, la tenencia responsable y el bienestar de todos los habitantes de la localidad.