Egan Bernal brilla en Italia y se mete al top 10 de la clasificación general del Giro: Resumen de la etapa 16

(Imagen @INEOS). El ciclista colombiano Egan Bernal brilló este martes con luz propia al meterse en el codiciado top 10 de la clasificación general del Giro de Italia. En el marco de la exigente etapa 16, disputada a través de un complejo trazado montañoso, el corredor zipaquireño logró ascender a la décima posición global. Este importante salto en la tabla se dio gracias a su impecable estado físico y a la monumental labor de equipo que realizó, sobreviviendo al demoledor ritmo impuesto por los líderes y descontando tiempo valioso frente a sus principales rivales.

La jornada, caracterizada por ser una de las más explosivas de la alta montaña con 113 kilómetros de recorrido, estuvo dominada por el poderío de Jonas Vingegaard. El pedalista danés lanzó un ataque brutal a falta de pocos kilómetros para llegar a la meta, dejando atrás a todos sus oponentes con un despliegue de fuerza inalcanzable. Con esta rotunda victoria en la fracción, Vingegaard dio un golpe sobre la mesa para afianzar su liderato, consolidándose como el virtual campeón de la competencia y acercándose a la gloria definitiva en Roma.

A pesar del aplastante dominio del líder, la actuación de Egan Bernal acaparó múltiples elogios por su madurez y sacrificio. El corredor del equipo Netcompany INEOS dejó de lado sus intereses individuales para actuar como un gregario de lujo, marcando un paso firme en las rampas más duras con el fin de proteger la posición de podio de su compañero de escuadra, Thymen Arensman. El ‘joven maravilla’ pedaleó hasta el agotamiento para controlar a los perseguidores y cruzó la línea de meta en un loable séptimo lugar, demostrando que su capacidad de resiliencia sigue intacta.

Por su parte, la participación del resto de los escarabajos colombianos tuvo luces y sombras durante la jornada. Einer Rubio fue un protagonista activo en el inicio al lograr integrarse en la fuga principal del día y aguantar el ritmo en las primeras cotas de montaña. Sin embargo, el esfuerzo acumulado y la velocidad endiablada del pelotón principal terminaron pasándole factura, obligándolo a ceder terreno en los kilómetros finales. Con este panorama, Bernal se erige como el pedalista nacional mejor ubicado, llenando de ilusión a la afición de cara a la última semana de carrera.