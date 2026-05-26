Más de 11.000 personas participaron en la Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado durante abril

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), a través de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), fortaleció los espacios de participación ciudadana y atención en territorio en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, logrando la asistencia de 11.200 personas en diferentes jornadas desarrolladas en la ciudad.

Esas acciones permitieron acercar la oferta institucional a la ciudadanía, resolver inquietudes sobre las transferencias monetarias, promover procesos de alfabetización digital, fortalecer capacidades para la autonomía económica y ampliar el acceso a rutas de atención para las personas beneficiarias de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Uno de los principales hitos de abril fue la realización de la Megaferia de Ingreso Mínimo Garantizado, espacio que se consolida como un escenario estratégico de atención y orientación ciudadana, facilitando el acceso a información sobre las transferencias monetarias, bancarización, pasajes gratis, oferta y acompañamiento institucional.

Durante abril, la estrategia desarrollo diferentes espacios de atención y participación en la ciudad:

IMG en tu Localidad: más de 10.000 asistentes.

más de 10.000 asistentes. Grupos Impulsa: más de 400 participantes en 10 grupos desarrollados en distintas localidades.

más de 400 participantes en 10 grupos desarrollados en distintas localidades. IMG al Barrio: a través de dos jornadas de acompañamiento desarrolladas en las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño, la estrategia garantizo la atención y orientación de más de 50 personas beneficiarias de IMG.

Estos resultados dan muestra del fortalecimiento de la presencia territorial de Ingreso Mínimo Garantizado y de cómo se han consolidado estos espacios de cercanía con la ciudadanía.

La participación de las mujeres tuvo un papel relevante durante el mes en los espacios de autonomía económica, alfabetización digital y fortalecimiento de capacidades acompañadas de los Grupos Impulsa, así como con entidades como la Secretaria de la Mujer y la Cámara de Comercio de Bogotá. Durante las jornadas se promovieron ejercicios de autoaceptación, reconocimiento de capacidades y reflexión sobre las barreras sociales y económicas que afectan la autonomía de las mujeres mayores.

Las personas mayores también tuvieron una participación destacada en estas jornadas en localidades como La Victoria y Rafael Uribe Uribe, en donde más de 90 participantes fortalecieron conocimientos sobre IMG, bancarización, uso de billeteras digitales, manejo de móviles y acceso a otros servicios del Distrito.

Ingreso Mínimo Garantizado continúa consolidando espacios de participación ciudadana que acercan la información, fortalecen capacidades y promueven la inclusión social y económica de las personas beneficiarias en Bogotá.