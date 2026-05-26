Elección presidencial: Masiva participación de colombianos en Miami Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires en primer día de votaciones en el exterior

–La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Cancillería informaronn que, durante el primer día de votaciones en el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, se registró un alto flujo de votantes en los consulados de Colombia en Miami (Estados Unidos), Barcelona (España), Londres (Inglaterra), Toronto (Canadá) y Buenos Aires (Argentina).

Las votaciones en el exterior estarán habilitadas hasta el próximo domingo, 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Por ello, se hace un llamado a los colombianos residentes fuera del país para que se acerquen temprano a los puestos de votación y puedan ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente.

En el exterior están habilitados para votar un total de 1.414.661 colombianos, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Estos ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países.

Se recuerda que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el exterior es la cédula de ciudadanía, ya sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en ‘Elecciones presidenciales 2026’ y luego en el botón ‘Descarga’ de la sección ‘¿Dónde podrás votar?’.

Por otro lado, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, advirtió que está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior y recordó que los resultados preliminares solo se comienzan a divulgar el 31 de mayo, a partir de las 4:00 p. m., hora legal de Colombia.

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que, aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, precisó.