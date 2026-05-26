Registraduría suspende desde este miércoles servicios de registro civil e identificación por elección presidencial

–Por la organización de las elecciones presidenciales, la Registraduría Nacional informó que suspenderá temporalmente servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país entre este miércoles 27 de mayo y el martes 2 de junio. Solo la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 29 de mayo al mediodía.

Añadió que en los municipios en los que no exista notaría con función registral y en aquellos casos excepcionales en que se requiera de manera urgente realizar una inscripción en el registro del estado civil, deberá adelantarse dicha inscripción, con el fin de garantizar el derecho fundamental a la identificación y evitar que se configure una inscripción extemporánea de la defunción, si es el caso.

Igualmente indicó que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 29 de mayo al mediodía.

Al respecto, la Registraduría Nacional hizo un llamado a los colombianos para que se acerquen a las distintas sedes de la entidad a reclamar su cédula de ciudadanía, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 31 de mayo.

Advirtió que actualmente, un total de 295.321 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país.

Finalmente indicó que todos los servicios de registro civil e identificación se reanudarán con total normalidad el miércoles 3 de junio en el horario habitual de atención al público, es decir, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.