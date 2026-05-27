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    ¿Busca trabajo en Bogotá?: son 370 vacantes en Ferias de Empleo este miércoles 27 y jueves 28 de mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de bogotanos y bogotanas accediendo a servicios de la Agencia Distrital de Empleo en Bogotá.Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

    Accede a 370 vacantes para supervisor o supervisora de operaciones de flota, asesores comerciales, auxiliares de obra, conductores con licencia C2, asesores comerciales retail, asesores call center, vendedores tienda a tienda y operarios de máquina plana con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 27 y jueves 28 de mayo de 2026. Son dos convocatorias presenciales y dos virtuales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

    La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sector de servicios y gastronómico con cargos en áreas operativas para personas con estudios desde primaria, bachillerato, técnicos o tecnólogos.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 20 vacantes en Barrios Unidos, norte de Bogotá

    Accede a 20 vacantes para supervisor o supervisora de operaciones de flota, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada QUALITY CARWASH MASIVO Y ASOCIADOS S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • Cargos para personas con estudios de básica primaria, bachilleres, técnicos o tecnólogos.
    • ? Contrato: Término indefinido.
    • * Experiencia reciente certificable de uno a dos años.
    • * Experiencia en empresas de transporte masivo o sectores afines.

    ? ¿Qué harás?

    • Manejo de personal operativo.
    • Seguimiento a turnos, novedades e insumos.
    • Control de flota operativa y recorridos.
    • Manejo de reportes e informes de gestión.
    • Supervisión de procesos de aseo y operación.

    Asiste este miércoles 27 de mayo de 2026 a las 7:00 a. m., a la carrera 27 #73–37, barrio Alcázares de la localidad de Barrios Unidos.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en Bogotá

    Accede a 50 vacantes para asesores comerciales, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada MENTIUS S.A.S. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • Oportunidades laborales para personas con estudios de bachillerato.
    • ? Contrato: Obra labor.

    ? ¿Qué harás?

    • Atención al cliente, ventas Inbound y Outbound, manejo de aplicaciones y herramientas ofimáticas.

    Postúlate de manera virtual este miércoles 27 de mayo de 2026, de 10:00 a. m a 11:00 a. m.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

    Ingresa a la entrevista de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, ingresando aquí.

    Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá

    Accede a 200 vacantes para auxiliares de obra, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada CONCESIONARIA FERREA DE OCCIDENTE CEFRO. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? Con o sin experiencia.
    • ? No requiere formación específica.

    ? Funciones:

    • Procesos de construcción relacionados con obra.
    • Armado de acero.
    • Lectura básica de planos.
    • Amarre de hierro.
    • Instalación de formaletas.
    • Actividades inherentes al cargo.

    ? Lugares de trabajo:

    • Bogotá.
    • Funza.
    • Madrid.
    • Mosquera.
    • Facatativá.
    • En toda la vía férrea de occidente.

    Asiste este jueves 28 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Giralda en Fontibón, ubicado en la carrera 104B #22J-15.

    Convocatoria virtul ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Bogotá

    Accede a 100 vacantes para conductores con licencia C2, asesores comerciales retail, asesores call center, vendedores tienda a tienda y operarios de máquina plana, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo Soluciones Horizonte. ¿Te interesa?

    Detalles de las vacantes:

    • ? ¿Buscas trabajo en ventas, conducción, call center o confección? ?
    • ? Convocatoria virtual para personas con estudios desde bachillerato.
    • Experiencia entre seis meses y un año, dependiendo del cargo.

    Postúlate de manera virtual este miércoles 27 de mayo de 2026, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

    Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

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