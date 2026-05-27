¿Busca trabajo en Bogotá?: son 370 vacantes en Ferias de Empleo este miércoles 27 y jueves 28 de mayo

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 370 vacantes para supervisor o supervisora de operaciones de flota, asesores comerciales, auxiliares de obra, conductores con licencia C2, asesores comerciales retail, asesores call center, vendedores tienda a tienda y operarios de máquina plana con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 27 y jueves 28 de mayo de 2026. Son dos convocatorias presenciales y dos virtuales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sector de servicios y gastronómico con cargos en áreas operativas para personas con estudios desde primaria, bachillerato, técnicos o tecnólogos.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 20 vacantes en Barrios Unidos, norte de Bogotá

Accede a 20 vacantes para supervisor o supervisora de operaciones de flota, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada QUALITY CARWASH MASIVO Y ASOCIADOS S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Cargos para personas con estudios de básica primaria, bachilleres, técnicos o tecnólogos.

? Contrato: Término indefinido.

* Experiencia reciente certificable de uno a dos años.

* Experiencia en empresas de transporte masivo o sectores afines.

? ¿Qué harás?

Manejo de personal operativo.

Seguimiento a turnos, novedades e insumos.

Control de flota operativa y recorridos.

Manejo de reportes e informes de gestión.

Supervisión de procesos de aseo y operación.

Asiste este miércoles 27 de mayo de 2026 a las 7:00 a. m., a la carrera 27 #73–37, barrio Alcázares de la localidad de Barrios Unidos.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en Bogotá

Accede a 50 vacantes para asesores comerciales, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada MENTIUS S.A.S. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

Oportunidades laborales para personas con estudios de bachillerato.

? Contrato: Obra labor.

? ¿Qué harás?

Atención al cliente, ventas Inbound y Outbound, manejo de aplicaciones y herramientas ofimáticas.

Postúlate de manera virtual este miércoles 27 de mayo de 2026, de 10:00 a. m a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.

Ingresa a la entrevista de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, ingresando aquí.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá

Accede a 200 vacantes para auxiliares de obra, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada CONCESIONARIA FERREA DE OCCIDENTE CEFRO. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? Con o sin experiencia.

? No requiere formación específica.

? Funciones:

Procesos de construcción relacionados con obra.

Armado de acero.

Lectura básica de planos.

Amarre de hierro.

Instalación de formaletas.

Actividades inherentes al cargo.

? Lugares de trabajo:

Bogotá.

Funza.

Madrid.

Mosquera.

Facatativá.

En toda la vía férrea de occidente.

Asiste este jueves 28 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Giralda en Fontibón, ubicado en la carrera 104B #22J-15.

Convocatoria virtul ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Bogotá

Accede a 100 vacantes para conductores con licencia C2, asesores comerciales retail, asesores call center, vendedores tienda a tienda y operarios de máquina plana, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo Soluciones Horizonte. ¿Te interesa?

Detalles de las vacantes:

? ¿Buscas trabajo en ventas, conducción, call center o confección? ?

? Convocatoria virtual para personas con estudios desde bachillerato.

Experiencia entre seis meses y un año, dependiendo del cargo.

Postúlate de manera virtual este miércoles 27 de mayo de 2026, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.