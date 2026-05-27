¿Busca trabajo en Bogotá?: son 370 vacantes en Ferias de Empleo este miércoles 27 y jueves 28 de mayo
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Accede a 370 vacantes para supervisor o supervisora de operaciones de flota, asesores comerciales, auxiliares de obra, conductores con licencia C2, asesores comerciales retail, asesores call center, vendedores tienda a tienda y operarios de máquina plana con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 27 y jueves 28 de mayo de 2026. Son dos convocatorias presenciales y dos virtuales. ¡Conoce aquí todos los detalles y postúlate con tu hoja de vida actualizada!
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) trae oportunidades en el sector de servicios y gastronómico con cargos en áreas operativas para personas con estudios desde primaria, bachillerato, técnicos o tecnólogos.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 20 vacantes en Barrios Unidos, norte de Bogotá
Accede a 20 vacantes para supervisor o supervisora de operaciones de flota, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada QUALITY CARWASH MASIVO Y ASOCIADOS S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- Cargos para personas con estudios de básica primaria, bachilleres, técnicos o tecnólogos.
- ? Contrato: Término indefinido.
- * Experiencia reciente certificable de uno a dos años.
- * Experiencia en empresas de transporte masivo o sectores afines.
? ¿Qué harás?
- Manejo de personal operativo.
- Seguimiento a turnos, novedades e insumos.
- Control de flota operativa y recorridos.
- Manejo de reportes e informes de gestión.
- Supervisión de procesos de aseo y operación.
Asiste este miércoles 27 de mayo de 2026 a las 7:00 a. m., a la carrera 27 #73–37, barrio Alcázares de la localidad de Barrios Unidos.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ con 50 vacantes en Bogotá
Accede a 50 vacantes para asesores comerciales, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada MENTIUS S.A.S. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- Oportunidades laborales para personas con estudios de bachillerato.
- ? Contrato: Obra labor.
? ¿Qué harás?
- Atención al cliente, ventas Inbound y Outbound, manejo de aplicaciones y herramientas ofimáticas.
Postúlate de manera virtual este miércoles 27 de mayo de 2026, de 10:00 a. m a 11:00 a. m.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.
Ingresa a la entrevista de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, ingresando aquí.
Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ con 200 vacantes en Fontibón, al occidente de Bogotá
Accede a 200 vacantes para auxiliares de obra, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada CONCESIONARIA FERREA DE OCCIDENTE CEFRO. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? Con o sin experiencia.
- ? No requiere formación específica.
? Funciones:
- Procesos de construcción relacionados con obra.
- Armado de acero.
- Lectura básica de planos.
- Amarre de hierro.
- Instalación de formaletas.
- Actividades inherentes al cargo.
? Lugares de trabajo:
- Bogotá.
- Funza.
- Madrid.
- Mosquera.
- Facatativá.
- En toda la vía férrea de occidente.
Asiste este jueves 28 de mayo de 2026, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., al Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) La Giralda en Fontibón, ubicado en la carrera 104B #22J-15.
Convocatoria virtul ‘Talento Capital’ con 100 vacantes en Bogotá
Accede a 100 vacantes para conductores con licencia C2, asesores comerciales retail, asesores call center, vendedores tienda a tienda y operarios de máquina plana, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa aliada Grupo Soluciones Horizonte. ¿Te interesa?
Detalles de las vacantes:
- ? ¿Buscas trabajo en ventas, conducción, call center o confección? ?
- ? Convocatoria virtual para personas con estudios desde bachillerato.
- Experiencia entre seis meses y un año, dependiendo del cargo.
Postúlate de manera virtual este miércoles 27 de mayo de 2026, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.
Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, haciendo clic o ingresando aquí.