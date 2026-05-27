Riña entre motociclistas en la calle 80 quedó grabada por cámaras: dos personas fueron capturadas

Foto: Secretaría de Seguridad

En plena calle 80, en inmediaciones al sector de Quirigua, en la localidad de Engativá, un nuevo caso de intolerancia quedó registrado por las cámaras de seguridad de Bogotá. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta se enfrentaron violentamente tras detenerse en un semáforo. La situación quedó grabada por el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), desde donde un operador alertó de inmediato a los uniformados que realizaban patrullajes en la zona para atender la emergencia.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a varias personas intentando separar a los involucrados, quienes continuaban agrediéndose en vía pública. Gracias a la rápida reacción de las autoridades, la confrontación fue controlada y los dos hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de lesiones personales.

Este resultado se suma a las acciones de vigilancia y reacción que se adelantan en la localidad con apoyo de las 542 cámaras de seguridad instaladas estratégicamente en el sector. De acuerdo con la Policía de Bogotá, las lesiones personales en esta localidad registran una reducción del 71 % durante este año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Gracias al monitoreo permanente de las cámaras y a la rápida reacción de nuestra Policía logramos evitar una situación más grave y capturar a los responsables”, señaló César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

En el video que encuentra a continuación, publicado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la red social X, puede conocer detalles de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del sector:

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier hecho de intolerancia, riñas o situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la denuncia oportuna y la colaboración de la comunidad son fundamentales para activar la reacción de la Policía y prevenir hechos que puedan poner en riesgo la vida e integridad de las personas.

Asimismo, insistieron en la importancia de promover la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos para evitar que discusiones cotidianas terminen en hechos violentos en las calles de la ciudad.

Cabe recordar que, este año, la violencia intrafamiliar registra una reducción del 96 %. El hurto de bicicletas también presenta una disminución del 30 %. Por su parte, el hurto de celulares registra una reducción del 4 %, y el hurto a comercio muestra una disminución del 72 %.

En cuanto al hurto a residencias, disminuye en un 62 %; asimismo, el hurto a personas presenta una reducción del 46 %. Finalmente, el hurto a vehículos registra una reducción del 25 %, mientras que la extorsión disminuye en un 34 % y los delitos sexuales evidencian una reducción del 74 %.