Conozca las acciones de monitoreo y prevención de Bogotá ante un posible fenómeno de El Niño en 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) participó en un panel del programa ‘Hablemos Bogotá’, del Canal Capital, donde compartió las acciones que viene implementando el Distrito frente a un posible fenómeno de El Niño en 2026.

Escobar advirtió que, junto a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y otras entidades distritales, se han construido acciones de monitoreo, prevención y preparación comunitaria e institucional.

Ante los posibles escenarios de riesgo que se pueden presentar con eventual la llegada del Fenómeno El Niño, el Instituto emitió la Circular 06 del 16 de abril de 2026, con recomendaciones interinstitucionales y acciones estratégicas que permitirán mitigar el impacto de este evento en la capital. Puedes consultar la Circular en este enlace.

Estas directrices incluyen: