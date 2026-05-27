Conozca las acciones de monitoreo y prevención de Bogotá ante un posible fenómeno de El Niño en 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Guillermo Escobar, director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) participó en un panel del programa ‘Hablemos Bogotá’, del Canal Capital, donde compartió las acciones que viene implementando el Distrito frente a un posible fenómeno de El Niño en 2026.
Escobar advirtió que, junto a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y otras entidades distritales, se han construido acciones de monitoreo, prevención y preparación comunitaria e institucional.
Ante los posibles escenarios de riesgo que se pueden presentar con eventual la llegada del Fenómeno El Niño, el Instituto emitió la Circular 06 del 16 de abril de 2026, con recomendaciones interinstitucionales y acciones estratégicas que permitirán mitigar el impacto de este evento en la capital. Puedes consultar la Circular en este enlace.
Estas directrices incluyen:
- Fortalecimiento de la educación ambiental para prevenir incendios forestales por malas prácticas.
- Actualización y socialización de los Procedimientos Operativos Estandarizados (POE), al igual que sus Planes de Emergencia y Contingencia y demás instrumentos para la atención de emergencias asociadas a los escenarios de riesgo que se puedan materializar en la temporada.
- Seguimiento al funcionamiento de los sistemas de monitoreo hidrometeorológico y ambiental, asegurando la recepción y difusión oportuna de alertas.
- Revisión y actualización de los inventarios de recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para la respuesta, acorde a la tipología de riesgo que se pueda materializar.
- Ejercicios de simulación y simulacro orientados a escenarios de incendios forestales, afectaciones por estrés hídrico y emergencias tecnológicas asociadas a altas temperaturas.
- Garantizar la operatividad de los mecanismos de coordinación interinstitucional y la disponibilidad de canales de comunicación para la activación del Puesto de Mando Unificado (PMU).
- Estrategias de comunicación del riesgo dirigidas a la ciudadanía, con mensajes preventivos sobre uso eficiente del agua, manejo de residuos, prevención de incendios y autocuidado frente a altas temperaturas.