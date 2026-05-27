Bogotá inaugura la primera instalación de arte en una valla publicitaria: obsérvela en la autopista Norte

Foto: Secretaría Distrital de Cultura.

Por eso te invitamos a disfrutar ‘Después de la imagen’, la primera instalación de arte in situ en una valla publicitaria en Bogotá, que estará exhibida hasta el 30 de junio de 2026 en la autopista Norte con calle 172, como una propuesta que busca acercar el arte a la ciudadanía e integrarlo al paisaje urbano.

Esta exposición de la artista colombiana Elena Hoyos hace parte de “La materia insiste, no resiste”, que transformará del 21 de mayo al 30 de junio, el espacio público de Bogotá en una galería de arte con la muestra que exhibe las propuestas de ocho artistas contemporáneos en el circuito de vallas digitales de OPE/Outdoor en diferentes puntos de la ciudad.

Esta iniciativa de Obras en Calle, en alianza con OPE/Outdoor Publicidad Exterior y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) ha exhibido en el último año 120 obras de 60 artistas en los espacios de mayor circulación y visibilidad en la ciudad, convirtiendo la publicidad exterior en un escenario de creatividad, cultura e inspiración.

La obra, planteada como un monumento temporal para la ciudad, surge a partir de la idea de tomar vallas publicitarias descartadas por OPE/Outdoor y desarmarlas hasta que pierdan su función original. La imagen deja de ser imagen para convertirse en materia. Fragmentadas en miles de tiras, las superficies se reorganizan en una estructura abierta que el viento activa y transforma constantemente.

Conoce detalles en este post en la red social Instagram de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) sobre esta instalación que puedes apreciar hasta el 30 de junio de 2026 en la calle 172 con autopista Norte:

Los ocho artistas contemporáneos: Elena Hoyos, Edna Herrera, Mario Orbes, Pedro Montilla, Wilson Guerrero, Paula Rojas, Lina Sinisterra y Edward Rico, participan en la muestra ‘La materia insiste, no resiste’ con doce obras en formato digital, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad como calle 100 #23-44, Calle 100 #39-38, ??carrera 15 #127-28, autopista Norte #125-21, y avenida carrera 68 #46-26.

A través de materiales como fibra, metal, tierra, plástico, tela, residuo, cerámica y madera, estos artistas exploran la materialidad como lenguaje central. Sus piezas no solo representan ideas, sino que revelan cómo los materiales piensan, tensionan y transforman el sentido de la obra.

El arte no tiene muros, tiene calles

Creada por la antropóloga y creativa María José Gutiérrez y la artista plástica y gestora cultural Mariana Gómez, la plataforma Obras en Calle democratiza el acceso al arte, generando encuentros inesperados que interrumpen la rutina e invitan a repensar la manera en que habitamos la ciudad.

Gracias a la alianza con OPE/Outdoor, empresa con más de 50 años en el mercado, las obras se exhiben en pantallas de publicidad exterior y se integran al paisaje urbano, logrando que el arte se inserte en la cotidianidad de la ciudad y establezca un diálogo directo con audiencias no especializadas.

A diferencia del arte urbano o la intervención callejera, el proyecto no interviene físicamente el espacio sino que resignifica la infraestructura publicitaria —históricamente asociada al consumo— para convertirla en un canal de contemplación, inspiración, reflexión y acceso a la cultura.

Cabe resaltar que las vallas digitales van rotando su ubicación cada semana, por lo que su programación se puede consultar en el Instagram obrasencalle.