Ejército desarticuló en el Tolima estructura criminal de disidencias de las Farc; 14 integrantes fueron capturados

–En desarrollo de la «Operación Pijao», el Ejército desarticuló en el departamento del Tolima una red criminal de la banda criminal autodenominada Darío Gutiérrez de las disidencias de las Farc con la captura de 14 de sus integrantes.

Según el reporte, esta acción militar afectó la estructura armada, financiera y logística del grupo armado organizado residual de alias Calarcá. Entre los capturados figuran dos presuntos cabecillas que serían responsables de coordinar extorsiones y acciones de intimidación contra la población del suroriente del Tolima.

Se trata de alias «cachucho», principal dinamizador de las extorsiones, y alias «duende», al mando de una comisión de la agrupación armada.

En la operación, tropas del Gaula Élite N.º 2 y del Gaula Militar Tolima de la Sexta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, adelantaron diligencias de allanamiento y registro e hicieron efectivas ocho órdenes de captura.

Estos resultados se suman a las seis capturas obtenidas durante la primera fase de la Operación Pijao, desarrollada a comienzos del mes, en el municipio de Prado, para un total de 14 integrantes neutralizados judicialmente, impactando de manera significativa las capacidades criminales de esta organización.

Según información de inteligencia militar, los capturados tendrían funciones relacionadas con la logística, el abastecimiento, el almacenamiento de armamento y explosivos, así como con la ejecución de actividades de presión y cobro de extorsiones contra comerciantes, ganaderos, caficultores y otros sectores productivos de los municipios de Dolores, Prado, Cunday, Villarrica y Purificación.

Durante la operación militar fueron incautadas cinco armas cortas, munición de diferentes calibres, equipos de comunicación, binoculares, ocho teléfonos celulares, material de intendencia de uso privativo de la Fuerza Pública, un brazalete alusivo a las extintas FARC y documentación de interés para las autoridades.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales y deberán responder por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.