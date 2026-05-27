En redada simultánea en diferentes sectores de Bogotá la Policía captura 73 presuntos homicidas

–En una ofensiva sin precedentes contra el crimen, la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía, la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad, logró la captura de 73 presuntos homicidas en Bogotá. Entre los detenidos se encuentra el señalado asesino de un joven en brutal ataque para robarle su patineta eléctrica en Usaquén; también cayó alias ‘Papeles’, incluido en el cartel de los más buscados de Cali por homicidio agravado.

Las capturas incluyen presuntos sicarios, responsables de feminicidios, homicidios en medio de riñas e integrantes de estructuras delincuenciales que sembraban terror en diferentes localidades de Bogotá, destacó la Policía.

Añadió que gracias a las labores investigativas, de inteligencia y patrullaje, se logró esclarecer crímenes que intentaron ser ocultados para evadir la acción de la justicia.

La dirección de la Policía destacó que en lo corrido de 2026, Bogotá registra una reducción del 7 % en homicidios. Más de 645 armas de fuego han sido incautadas en la capital.