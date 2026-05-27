Guantánamo, ante una hipotética operación de EE. UU. en Cuba; ¿qué papel jugaría la Base Naval estadounidense en ella?

–Hay indicios que apuntan a que Estados Unidos podría estar planeando una intervención en Cuba. Primero fue la imputación a Raúl Castro, después llegó la confirmación de la presencia del portaviones USS Nimitz en aguas internacionales del Caribe cercanas a Cuba.

Un video posteado en X por el Comando Sur, responsable de las operaciones de EE. UU. en América Latina (excepto México) y el Caribe, detalla en las capacidades del Nimitz y el grupo de combate que lo acompaña: cazas, un buque logístico y un destructor.

Welcome to the Caribbean, Nimitz Carrier Strike Group! The aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68), the embarked Carrier Air Wing 17 (CVW-17), USS Gridley (DDG 101) and USNS Patuxent (T-AO 201) are the epitome of readiness and presence, unmatched reach and lethality, and strategic… pic.twitter.com/83mfzSIKzd — U.S. Southern Command (@Southcom) May 20, 2026

TRADUCCIÓN:

¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaaviones Nimitz!

El portaaviones USS Nimitz (CVN 68), el Ala Aérea Embarcada 17 (CVW-17), el USS Gridley (DDG 101) y el USNS Patuxent (T-AO 201) son el epítome de la preparación y presencia, el alcance y letalidad inigualables, y la ventaja estratégica. El USS Nimitz ha demostrado su destreza en combate en todo el mundo, asegurando la estabilidad y defendiendo la democracia desde el Estrecho de Taiwán hasta el Golfo Arábigo.

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Jennifer Kavannagh, directora de análisis militar en Defense Priorities, un think tank de Washington con orientación no intervencionista, considera «muy posible» que vaya a producirse una intervención en Cuba.

«Es un país pequeño y cercano a Estados Unidos. Trump ya se enfrenta a numerosos retos y quizá prefiera esperar a que se resuelva la guerra con Irán, pero, dado que parece que esta se va a prolongar, es posible que decida seguir adelante de todos modos», comenta Kavannagh a DW.

Los indicios parecieran apuntar a ello, aunque también podrían formar parte de una estrategia de intimidación para forzar al régimen cubano a implementar cambios.

«Es probable que el Nimitz esté allí principalmente con fines intimidatorios, pero podría utilizarse en una operación militar si fuera necesario. Ese fue el papel del Ford con Venezuela en enero. Dejó clara la potencia militar de EE. UU. y fue útil, aunque no fundamental, para la operación militar que finalmente tuvo lugar», explica a DW Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU. y asesor del think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS), con sede en Washington.

Con el precedente de la detención de Nicolás Maduro en Caracas, en enero de 2026, la comparación con Venezuela es inevitable, pero el factor sorpresa que facilitó la operación venezolana ya no existe.

«Desde el punto de vista militar, una operación para capturar a miembros del Gobierno cubano resultaría más difícil, porque los cubanos ya se lo esperan. El objetivo más probable sería Raúl Castro, dado que existe una orden de detención contra él. Eso proporcionaría la misma justificación legal que Estados Unidos utilizó contra Maduro. El objetivo de Estados Unidos al poner en marcha una operación de este tipo sería instaurar un régimen dócil, tras la destitución de los principales dirigentes», dice Cancian.

Las ventajas de una operación de este tipo serían más de tipo político que estratégico. Para el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la caída del régimen cubano representa un objetivo ideológico. En ese sentido, una intervención exitosa tendría un enorme valor simbólico de cara a la base electoral de Trump en Florida.

Otra cosa son los intereses nacionales a largo plazo: «Estados Unidos no obtendría ningún beneficio. Cuba no supone una amenaza y ejercer un control más directo sobre la isla no es importante para la seguridad nacional ni para la prosperidad económica de Estados Unidos. Los beneficios serían nulos. Rubio y Trump derrocarían a un régimen que no les gusta, pero ¿quién puede asegurar que el siguiente será más favorable? Cuba no ofrece perspectivas económicas prometedoras para Estados Unidos. Y, tras una intervención, Cuba se convertiría con el tiempo en otra carga para la presidencia de Trump, si Estados Unidos asumiera el control de la economía y el sistema político del país», explica Jennifer Kavannagh, de Defense Priorities.

En cualquier escenario de confrontación entre Washington y La Habana, la Base Naval de EE. UU. en la Bahía de Guantánamo ocupa un lugar central en el debate. Enclavada en el extremo oriental de Cuba desde 1903, en virtud de un tratado que La Habana lleva décadas exigiendo revisar, es un activo estratégico, pero su operatividad es limitada.

¿Qué papel desempeñaría en el caso de una intervención estadounidense en Cuba? «Guantánamo tendría, sin duda, un papel importante, aunque el alcance de ese rol dependería del tipo de operación que lanzara Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Guantánamo se encuentra en el extremo oriental de la isla, a 580 millas (unos 940 km) de La Habana, por lo que no está cerca del centro del poder cubano. Una de las primeras medidas en cualquier crisis entre Estados Unidos y Cuba sería el refuerzo de Guantánamo, ya que está prácticamente indefensa», subraya Mark Cancian.

Kavannagh coincide en el diagnóstico sobre la base estadounidense de Guantánamo, pero no cree que el enclave pudiera ser la principal plataforma de lanzamiento de una operación de gran calado: «Sin duda, jugaría algún papel, aunque se trata de una instalación de capacidad limitada y, dado que Cuba está tan cerca de Estados Unidos, el Ejército estadounidense también recurriría en gran medida a las bases situadas en los estados del sur del país». (Información DW).