Régimen castrista afirma que Cuba no es amenaza para EE.UU.

–El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó al secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, de «mentir» para «justificar una agresión militar contra Cuba» y aseguró que la isla no es una amenaza para Estados Unidos.

En una entrevista con Fox News, Rodríguez fue cuestionado sobre las declaraciones de Rubio de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y respondió que este «pretende engañar a la opinión pública en Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos y la comunidad internacional».

Recordó que «Cuba es una isla pequeña» con 10 millones de habitantes y se preguntó «sobre la base de qué lógica, cuál sería el sentido común detrás de la idea de que Cuba pueda amenazar con un superpoder nuclear».

En ese sentido, instó a «preguntar al secretario de Estado si tiene alguna evidencia» sobre el asunto.

Sobre la reciente imputación del expresidente Raúl Castro, también urgió a cuestionar por qué Washington «esperó 30 años para hacerlo y preguntarse «cuál es el valor ético, cuál es el valor legal detrás de esas alegaciones ahora mismo».

«…O si esto es parte de la narrativa política dirigida a manipular la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba», apostilló.

También reaccionó a un vídeo que Marco envió a la población cubana la semana pasada en el que alegaba que la «razón real de su sufrimiento» es que «el régimen cubano ha saqueado todos sus recursos».

«El secretario de Estado es uno de los principales cerebros detrás de la amenaza militar contra Cuba, del cerco energético, el bloqueo total a los suministros de combustible a Cuba. Es uno de los autores del endurecimiento del bloqueo contra mi país en todos sus ámbitos», explicó.

Rodríguez concluyó con un mensaje sobre la «percepción» que tienen los cubanos de Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, y sentenció que el político «no nació en Cuba, no conoce Cuba y no sabe nada sobre Cuba».

Apela a la comunidad internacional en la ONU

Rodríguez además pidió este martes a la comunidad internacional ayuda urgente para evitar un desastre en la isla, que está bajo bloqueo energético de Estados Unidos, en un discurso ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

«Hago un llamado a la comunidad internacional para que se movilice para evitar una catástrofe humanitaria que podría imponerse por la vía de las armas o por el bloqueo de combustible», dijo Rodríguez.

«Ha llegado el momento de la solidaridad hacia Cuba», agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado abiertamente con tomar el control de Cuba, y afirmó que tras la ofensiva que derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela la isla comunista podría ser su próximo objetivo militar.

(Información DW).