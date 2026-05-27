-Dólar TRM: $ 3,631.57 (vigente 28 de mayo)

-Euro $ 4,271.10

-Bitcoin US$ 75.260,90

Tasa de Interés

-DTF: 10,05%

-UVR: $ 411,80

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,19

-Petróleo Brent US$ 89,46

-Oro-Compra Banco de la República $ 502.637,41