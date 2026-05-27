Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles mayo 27, 2026 -Dólar TRM: $ 3,631.57 (vigente 28 de mayo) -Euro $ 4,271.10 -Bitcoin US$ 75.260,90 Tasa de Interés -DTF: 10,05% -UVR: $ 411,80 -Tasa de Usura 28,17% -Café US$ 3,19 -Petróleo Brent US$ 89,46 -Oro-Compra Banco de la República $ 502.637,41 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorDenuncian a Iván Cepeda ante el CNE por presuntos eventos masivos a pocos días de las elecciones presidenciales Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 28 de mayo de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Nacional Procurador arremete contra propuesta de legalización de las drogas Geovany Quintero Gómez jueves abril 19, 2012 Economía La canasta familiar sería la más afectada por el cambio climático Iván Briceño martes julio 16, 2013 Nacional La plataforma digital SaluData ha recibido más de 100.000 visitas Giovanni Alarcón M. lunes septiembre 2, 2019 Judicial Fiscalía imputará a mayor de la Policía por actos de intimidación en contra de la exniñera de la exjefe de gabinete de la Presidencia Laura Sarabia Ariel Cabrera martes marzo 5, 2024