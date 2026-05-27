Denuncian a Iván Cepeda ante el CNE por presuntos eventos masivos a pocos días de las elecciones presidenciales

El candidato presidencial Iván Cepeda enfrenta un nuevo desafío legal y político, tras ser denunciado formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Colombia. Las quejas interpuestas señalan su presunta participación en eventos masivos y actos proselitistas en el espacio público, una acción que desafiaría directamente la normativa vigente, la cual prohíbe realizar campañas de esta índole desde ocho días antes de la contienda en las urnas.

La restricción de concentraciones en la recta final de los comicios es una medida establecida para garantizar un periodo de reflexión serena para los votantes, así como para preservar el orden público y el equilibrio democrático entre todos los aspirantes. No obstante, las dos denuncias recibidas por la máxima autoridad electoral del país apuntan a que la campaña del dirigente político habría convocado a sus simpatizantes de forma presencial, ignorando los lineamientos de la estricta veda electoral.

Desde el punto de vista jurídico y ético, es indispensable subrayar que el candidato mantiene su derecho a la presunción de inocencia. Aunque existan querellas formales, será única y exclusivamente el CNE la entidad encargada de abrir la respectiva indagación, analizar las supuestas pruebas y determinar si el presunto infractor realmente transgredió la ley electoral. Mientras no se emita un fallo o sanción administrativa oficial, las acusaciones no configuran una culpabilidad probada.

A la espera de que el tribunal electoral evalúe el mérito de estas denuncias y determine los pasos a seguir, el clima de esta contienda política se mantiene en máxima tensión. Este tipo de escenarios obliga al resto de los equipos de campaña a extremar precauciones para no incurrir en faltas similares, volcando ahora sus estrategias y esfuerzos de promoción hacia las plataformas digitales y los medios de comunicación permitidos.