26 animales silvestres fueron liberados en los humedales de Córdoba y La Conejera

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) junto al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá realizaron la liberación de 26 animales (25 aves y una zarigüeya) en los humedales Córdoba y La Conejera.

En diálogo con Canal Capital, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, señaló que estas especies regresaron a su hábitat natural luego de ser liberadas tras procesos de recuperación y rehabilitación.

Dentro de la liberación se encuentran aves fundamentales como la tingua bogotana, considerada emblemática para los humedales del Distrito.

Las autoridades ambientales advirtieron que estas acciones ayudan a repoblar las áreas estratégicas que son determinantes para la conservación de la biodiversidad de Bogotá. Estas especies son fundamentales para la cadena trófica de la ciudad, el control de plagas de insectos y el control de crecimiento excesivo de flora acuática.

Consulta en la siguiente publicación de X los detalles sobre la jornada de liberación:

#EnMedios ¡26 animales silvestres regresan a los humedales de Bogotá! ??

Junto a la @CAR_Cundi nos encaragamos de verificar los procesos de rehabilitación y las condiciones para el retorno de estos animales a ecosistemas estratégicos de Bogotá, como lo son los humedales de… pic.twitter.com/WXq82S60Rv — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) May 26, 2026

Canales para reportar casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de prácticas que afecten la integridad y libre desarrollo de los animales silvestres en su hábitat natural. Partiendo de esta consideración, el Distrito dispuso de los siguientes canales para denunciar a personas inescrupulosas que afecten a estas especies: