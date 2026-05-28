    • Bogotá

    26 animales silvestres fueron liberados en los humedales de Córdoba y La Conejera

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    ave liberada por la Secretaría de AmbienteFoto: Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.

    La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) junto al  Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá realizaron la liberación de 26 animales (25 aves y una zarigüeya) en los humedales Córdoba y La Conejera.

    En diálogo con Canal Capital, la secretaria de Ambiente, Adriana Soto, señaló que estas especies regresaron a su hábitat natural luego de ser liberadas tras procesos de recuperación y rehabilitación.

    Dentro de la liberación se encuentran aves fundamentales como la tingua bogotana, considerada emblemática para los humedales del Distrito.

    Las autoridades ambientales advirtieron que estas acciones ayudan a repoblar las áreas estratégicas que son determinantes para la conservación de la biodiversidad de Bogotá. Estas especies son fundamentales para la cadena trófica de la ciudad, el control de plagas de insectos y el control de crecimiento excesivo de flora acuática.

    Consulta en la siguiente publicación de X los detalles sobre la jornada de liberación:

    Canales para reportar casos de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre en Bogotá

    La Alcaldía Mayor de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de prácticas que afecten la integridad y libre desarrollo de los animales silvestres en su hábitat natural. Partiendo de esta consideración, el Distrito dispuso de los siguientes canales para denunciar a personas inescrupulosas que afecten a estas especies:

    • Teléfono celular: 318 7125560 – 318 8277733 (atención vía WhatsApp)
    • Teléfono fijo: 6013778854
    • Correo electrónico: fauna@ambientebogota.gov.co

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