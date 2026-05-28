Avances en el proceso de selección del operador de TransMiCable de San Cristóbal

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

TransMilenio publicó, en la plataforma SECOP II, los pliegos definitivos para la licitación de «Operación del Sistema de Transporte por Cable Aéreo TransMiCable de San Cristóbal para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros».

En este proceso, TransMilenio como Ente Gestor, se garantiza la pluralidad de oferentes, como principio contractual, con el fin de asegurar una competencia abierta y favorecer la transparencia. En ese sentido, se busca contar con el mayor número de empresas proponentes.

El contrato de operación tendrá una duración de 10 años cuatro meses y un valor de $ 390.000 millones de pesos y contempla un sistema inteligente de gestión de la operación, con detección automática de velocidades y programación dinámica de las cabinas, lo que permitirá hacer ajustes en función de la demanda lo que mejorará la experiencia de viaje de los usuarios.

El contrato también contempla integrar paneles solares para la operación de las cabinas, lo que representa un alto potencial de eficiencia energética y beneficios tributarios permitiendo su certificación como autogenerador de energía. Adicionalmente incorpora una política de género orientada a la capacitación y vinculación de nuevo talento, fortaleciendo el impacto positivo del proyecto en la comunidad.

En el calendario quedó establecido que hasta el 15 de julio los interesados en participar, podrán presentar sus ofertas y el 19 de agosto TransMilenio realizará la audiencia de adjudicación.

TransMiCable de San Cristóbal beneficiará a más de 400.000 habitantes de esta localidad del sur oriente de Bogotá.

Las estaciones de TransMiCable de San Cristóbal

Gracias a la estrategia “Súmate a la conversación, TransMi te escucha”, los habitantes de los barrios de la zona de influencia, pudieron elegir, de manera colaborativa el nombre de las estaciones por medio de procesos incidentes de participación ciudadana.

Así las estaciones del TransMiCable de San Cristóbal se llamarán:

Senderos de Altamir

La Victori

Portal 20 de julio.

Datos TransMicable San Cristóbal