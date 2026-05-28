Cortes de luz este viernes 29 de mayo de 2026 en Bogotá y Funza

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 29 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio Andalucía II. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Barrio Cementerio Jardines Apogeo. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 58 Sur a calle 60 Sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Barrio Escocia. De la calle 55 Sur a calle 58 Sur entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Catalina II. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 74 a carrera 76 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio San José Sur. De la calle 21 Sur a calle 25 Sur entre carrera 11 a carrera 14 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Victoria. De la carrera 2 Este a carrera 5 Este entre calle 39 Sur a calle 42 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la carrera 104 a carrera 106 entre calle 237 a calle 239 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Lombardía. De la calle 139 a calle 141 entre carrera 103 a carrera 111 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Puerta del Sol. De la carrera 107 a carrera 112 entre calle 140 a calle 143 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Florida. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 29 a carrera 31 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Gran América. De la calle 24 a calle 27 entre carrera 29 a carrera 32 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Las Margaritas. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 146 a calle 148 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Florida – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.