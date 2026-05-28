La UMV ha tapado más de 113 mil huecos y ha llegado a 645 barrios en el último año

Foto: UMV

La directora de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), Mónica Rueda, hoy completa un año al frente de la entidad de los barrios, entregando un balance positivo a la ciudad. En este periodo la Unidad ha fortalecido su presencia en diferentes sectores de Bogotá con intervenciones que buscan mejorar la seguridad vial, la movilidad, y por supuesto, la calidad de vida de la ciudadanía.

Un año recorriendo Bogotá

Desde la llegada de la directora Mónica Rueda, la UMV ha tapado más de 113 mil huecos en distintas zonas de la ciudad. Bajo una estrategia enfocada en llegar directamente a la ciudadanía, la entidad ha realizado intervenciones en 645 barrios durante este último año.

Uno de los trabajos más representativos fue la recuperación de las vías de acceso a las puertas 7, 8 y 9 de Corabastos, un corredor que presentaba un alto nivel de deterioro y que hoy beneficia a comerciantes, transportadores y ciudadanos que transitan diariamente por este punto de la ciudad.

De igual manera, durante esta administración fue habilitada la nueva calle 222, una obra clave para la movilidad del norte de Bogotá y que beneficia especialmente a la comunidad educativa de este sector.

La entidad también ha adelantado trabajos dirigidos a otros actores viales, como peatones y ciclistas. Entre ellos se destacan las mejoras en andenes del barrio Ciudad Salitre, así como la intervención de ciclorrutas en corredores como la calle 26 y la avenida Boyacá.

Durante la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, la UMV ha superado los 1.500.000 metros cuadrados intervenidos en la ciudad, una cifra en la que el liderazgo de la directora Mónica Rueda ha sido clave para responder a las necesidades de la malla vial de Bogotá.

Obras clave

Entre las intervenciones lideradas durante este periodo también se destacan:

Barrio Mochuelo, vía San Joaquín

Barrio San Bernardino

Vías aledañas a la avenida José Celestino Mutis

Vía Bogotá – Choachí

Barrio Unir

Barrio La Alquería

Barrio Paraíso Quiba

Carrera Séptima

Estas obras reflejan la capacidad operativa de la entidad de los barrios para llegar a distintos puntos de Bogotá, con intervenciones en vías, andenes y ciclorrutas tanto en el sur como en el norte, oriente y occidente de la ciudad.

Dentro de los retos para los próximos meses, la UMV busca ampliar su cobertura en más barrios de la capital y optimizar la priorización de las intervenciones para responder de manera más eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

“Nuestro reto es seguir avanzando, lo haremos con trabajo y por la gente, queremos llegar a estar presente en mil barrios intervenidos, para esto estamos trabajando en un nuevo modelo de priorización que nos permitirá ser más eficientes a la hora de ejecutar nuestros recursos y llegar a lugares que requieren acciones urgentes en materia de malla vial, si seguimos este camino nos consolidaremos como la entidad de los barrios”, aseguró Mónica Rueda, directora de la Unidad de Mantenimiento Vial.

Gracias al trabajo adelantado, la UMV también ha fortalecido sus canales de atención con la ciudadanía. Entre 2025 y 2026, la entidad recibió cerca de 13 mil peticiones, facilitando la comunicación y el reporte de necesidades relacionadas con la malla vial de Bogotá.