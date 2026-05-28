Defensoría exige justicia ante la muerte de bebé de seis meses por violencia sexual en El Espinal

–La niña de seis meses de edad que fue víctima de violencia sexual en el municipio de El Espinal falleció, notificó la Defensoría del Pueblo, al exigir a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley.

«La muerte de la menor de edad, quien permanecía bajo atención médica en el Hospital San Rafael, es dolorosa, indignante y materializa una grave vulneración de los derechos de la infancia. Este hecho debe ser investigado con la mayor diligencia por parte de las autoridades competentes», precisó.

El organismo de control humanitario advirtió que «toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es inadmisible. Por eso su protección, en todos los entornos, debe ser una prioridad. La violencia sexual es una forma de tortura de la que ningún ser humano debería ser víctima y menos ninguna niña, niño o adolescente».

Además de solicitar a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes avanzar con celeridad en la investigación, garantizar el esclarecimiento de los hechos y adoptar las medidas necesarias para sancionar a los responsables conforme a la ley, la Defensoría hizo un llamado a mantener las acciones interinstitucionales de protección y prevención en el territorio, así como a fortalecer las rutas de atención para niñas, niños y adolescentes en riesgo.

«Desde la Defensoría del Pueblo continuaremos haciendo seguimiento al avance de las investigaciones y a las medidas de protección y acompañamiento para la familia de la niña, recordando que los derechos de la infancia prevalecen y deben orientar toda actuación institucional», subrayó.

Igualmente insistió en la importancia de que familias, comunidades, instituciones educativas, entidades territoriales y ciudadanía activen de manera oportuna las alertas frente a cualquier riesgo que afecte a niñas, niños y adolescentes, y contribuyan a la construcción de entornos seguros y protectores para la infancia.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expresó su repudio por el atroz crimen de la pequeña Mia Kathaleya, a través de su cuenta en X:

«Nos duele el alma. La niña de tan solo seis meses de nacida, que ayer ingresó a un centro médico de El Espinal por un presunto abuso sexual, hoy perdió la vida. No soportó el dolor ni la crueldad de un acto que jamás debió ocurrir».

La mandatario indicó que «este hecho nos llena de indignación y tristeza» y por eso exigió «una vez más y hacemos un enérgico llamado para que el responsable sea capturado y condenado con todo el peso de la ley».

«Hoy más que nunca, como sociedad tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. No podemos ni permitir, ni normalizar que la violencia les arrebate la vida y la inocencia», puntualizó.

La mandataria tolimense cuestionó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por las demoras que se presentaron en la atención del caso de Mia Kathaleya, la bebé de seis meses que murió tras presuntamente ser víctima de abuso y maltrato en El Espinal.

“Tengo que decirlo: hubo una tardanza en la atención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en reactivar la ruta como tal para poder atender este caso”, afirmó la gobernadora.

“Nosotros estuvimos allí con nuestra secretaria de Salud departamental y fue hasta las 11:40 de la noche que logramos traer a la niña aquí a Clinaltec. Desafortunadamente sucedió este hecho que nos duele el alma”, lamentó.

“Esto nos lleva a hacerle un llamado muy especial a todas las autoridades para que adelanten, de la manera más rápida posible, las investigaciones que den con el paradero de este responsable y que sobre él recaiga todo el peso de la ley”, puntualizó.