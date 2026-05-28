Envían a la cárcel a sujeto acusado de asesinar a su compañera sentimental y de lanzar su cuerpo desde un quinto piso al norte de Bogotá

–Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Mario Rodríguez Rosas, como presunto responsable de causarle la muerte a su compañera sentimental y lanzar el cuerpo desde el piso quinto de un edificio de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El sujeto intentó desviar la investigación asegurando que la víctima «cayó de manera voluntaria».

Según la Fiscalía General de la Nación, la investigación, orientada con un enfoque diferencial de género, permitió establecer que el 24 de enero de 2026 la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento del señalado agresor. Luego de que las demás personas abandonaran el inmueble, ambos permanecieron solos y sostuvieron una discusión.

En medio de esos hechos, el hombre habría atacado a la mujer tapándole la boca y nariz, y, en el estado de inconsciencia en el que la dejó, al parecer, la accedió carnalmente de manera violenta. Posteriormente, arrojó el cuerpo desde la ventana de un quinto piso del inmueble e intentó alterar la escena del crimen para hacer creer que había sido un suicidio, esto es, que la víctima se quitó la vida de manera voluntaria.

La Fiscalía indicó también que de acuerdo con la investigación, la víctima sostenía una relación sentimental con el procesado, en medio de un contexto de violencia basada en género.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) imputó a Rodríguez Rosas los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.