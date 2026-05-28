Despliegue militar a gran escala de Estados Unidos en Puerto Rico para una eventual intervención en Cuba

–La región del Caribe ingresa en una fase de extrema susceptibilidad geopolítica tras confirmarse un incremento sustancial de las fuerzas militares de Estados Unidos en Puerto Rico. El secretario de Seguridad Pública de la isla, el general de brigada Arthur Garffer, anticipó una mayor presencia de activos norteamericanos por agua, aire y tierra en las próximas semanas, vinculando directamente estos movimientos con una posible intervención militar en Cuba y la captura del exmandatario Raúl Castro, informó la plataforma Mundo en Conflicto.

Las declaraciones de Garffer, efectuadas en el marco de los actos por el Día de la Recordación en el Cementerio Nacional de Bayamón, encendieron las alarmas continentales. El funcionario fue tajante al proyectar el escenario a corto plazo, trazando paralelismos con los preparativos logísticos previos que se ejecutaron en la región de cara a la crisis de Venezuela. La lectura estratégica de las autoridades puertorriqueñas apunta a un inminente quiebre del modelo político en La Habana, precipitado por el cerco judicial y el colapso interno.

El principal catalizador de esta escalada es la decisión adoptada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida, que imputó formalmente a Raúl Castro por ordenar el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate. El incidente, ocurrido el 24 de febrero de 1996, culminó con la muerte de cuatro ciudadanos cubanoamericanos.

Los cargos presentados por la justicia estadounidense revisten la máxima gravedad:

-Conspiración para cometer asesinato contra ciudadanos estadounidenses.

-Destrucción deliberada de aeronaves en espacio internacional.

-Cuatro cargos directos de homicidio con previsiones de cadena perpetua o pena de muerte.

Tras ser declarado formalmente como “fugitivo de la justicia” por el secretario de Estado Marco Rubio, la opción de una entrega voluntaria por parte de La Habana ha sido descartada por los analistas. Ante esta negativa, la inteligencia y las fuerzas de seguridad norteamericanas consideran una operación de extracción forzosa como una variable real en el tablero de comandos.

La ejecución de un despliegue de tal envergadura requiere del concurso coordinado de varios actores en la Cuenca del Caribe. Puerto Rico funciona como la base de operaciones avanzada, un rol que ya cuenta con el aval político de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien reafirmó su respaldo a las directrices de la Casa Blanca dirigidas a propiciar un cambio de régimen en la mayor de las Antillas.

El entramado logístico se extiende además a la República Dominicana. Santo Domingo prorrogó los permisos correspondientes para que el Comando Sur efectúe misiones aéreas desde su territorio, sosteniendo contratos operativos para el reabastecimiento en vuelo mediante aviones cisterna. Al menos otras siete naciones del área caribeña se encuentran integradas en los esquemas de asistencia militar indirecta.

Este fortalecimiento de posiciones no es fortuito; se acentúa tras la instalación de una fuerza de tarea conjunta del Comando Sur y la llegada sostenida a bases puertorriqueñas como Ponce de cazas de combate F-35, sistemas de aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper, batallones de marines y embarcaciones de soporte logístico pesado.

«Puerto Rico va a estar sumamente activo en todo momento, tal como ocurrió en la fase de preparación logística hacia Venezuela», aseveró Garffer, remarcando la importancia geográfica de la isla en la proyección de poder estadounidense.

La estrategia de Washington combina la disuasión militar con el aprovechamiento del crítico escenario doméstico que atraviesa Cuba. El país experimenta una parálisis energética sin precedentes, con déficits de generación eléctrica que sobrepasan con creces los 2.000 MW, una situación agravada por la suspensión casi total de los envíos de crudo subsidiado por parte de sus socios comerciales históricos, como Venezuela, México y Rusia.

La interrupción de estos suministros vitales entre finales del año pasado y el primer cuatrimestre del período en curso ha generado un impacto severo en la industria y la vida cotidiana de la isla. Desde la perspectiva del Comando Sur, la combinación de carestía económica generalizada y apagones prolongados busca erosionar el consenso social, ensanchando la brecha entre la población civil y las estructuras de gobernanza del Partido Comunista de Cuba para facilitar las condiciones de una transición forzada. (Informe Mundo en Conflicto).