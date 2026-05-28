SuperSalud reporta que Hospitales intervenidos avanzan en la reducción de la mortalidad materna

–En el marco del mes de las madres, la Superintendencia Nacional de Salud destacó los avances alcanzados por hospitales bajo medida especial en la implementación de acciones orientadas a fortalecer la atención materna segura, humanizada y oportuna. En cinco hospitales bajo esta medida se reportan resultados positivos en la atención materna, subrayó.

Como resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control, así como del fortalecimiento de estrategias institucionales enfocadas en la atención continua de las gestantes, la detección temprana del riesgo obstétrico y el seguimiento integral durante el embarazo, varias entidades intervenidas han logrado resultados en la reducción de eventos asociados a mortalidad materna.

Durante el periodo de intervención, la ESE Hospital Universitario del Atlántico, el Hospital La Misericordia y el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar no registraron eventos de mortalidad materna. Asimismo, el Hospital Regional del Magdalena Medio y la ESE Hospital San José de Maicao no presentan nuevos casos desde mediados de 2024.

Estos resultados reflejan el fortalecimiento de los controles prenatales oportunos, la adherencia a las rutas materno-perinatales, el seguimiento permanente a las gestantes, la priorización de la identificación temprana y el manejo oportuno de patologías de alto riesgo, así como la consolidación de procesos asistenciales orientados a garantizar la continuidad y oportunidad en la atención.

La Superintendencia Nacional de Salud también resalta experiencias institucionales con enfoque diferencial y territorial. Entre ellas, las acciones desarrolladas por el Hospital San José de Maicao para fortalecer la atención materno-perinatal en comunidades étnicas e indígenas, mediante la articulación con parteras tradicionales, orientadores étnicos y líderes comunitarios, promoviendo una atención con pertinencia cultural y adecuación sociocultural.

A esto se suma la implementación del modelo CAMI (Centro de Atención Materno Infantil) por parte de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, estrategia enfocada en la atención integral de la gestante mediante equipos interdisciplinarios exclusivos, fortalecimiento del parto humanizado, triage obstétrico prioritario y seguimiento continuo durante todo el proceso de gestación.

Estas acciones muestran el mejoramiento progresivo de las capacidades institucionales de las entidades bajo medida, evidenciando avances en la implementación de estrategias orientadas a la reducción de la morbimortalidad materna, la humanización de los servicios, la atención con enfoque diferencial y la garantía de una atención materna segura, continua y de calidad.

Como parte del seguimiento al Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna, del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, a través del trabajo articulado de sus cuatro delegaturas, implementó una metodología de intervención integral dirigida a entidades territoriales, aseguradores y prestadores de servicios de salud.

Estas acciones incluyeron la aplicación de instrumentos de seguimiento por componentes, el desarrollo de agendas conjuntas y la realización de mesas de inspección y vigilancia en los territorios priorizados: Bogotá D.C., Putumayo, Chocó, La Guajira, Vichada y Antioquia.

Adicionalmente, la Superintendencia realizó seguimiento a la implementación de acciones de mejora orientadas a reducir los riesgos identificados en Bogotá D.C., Putumayo, Chocó, La Guajira, Córdoba y Antioquia, evaluando el avance de los compromisos adquiridos y las acciones correctivas implementadas.

Gracias al trabajo de la Superintendencia Nacional de salud es posible identificar riesgos en la atención materno-perinatal, impulsar acciones de mejora y fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la mortalidad materna, así como mantener el monitoreo periódico de indicadores relacionados con mortalidad materna, morbilidad materna extrema y sífilis gestacional, con base en información oficial.?