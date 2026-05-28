Mueren al menos 16 niñas y otras 74 resultan heridas en incendio en Kenia

–(Imagen @ntvkenya). Al menos 16 estudiantes murieron este jueves en Kenia en el incendio del internado de la Academia Femenina Utumishi en Gilgil, en el condado de Nakuru (centro-oeste), confirmó la Policía.

Otras 74 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 04:30 hora local (01:30 GMT) y cuyas causas aún se desconocen, según un informe de la Policía publicado por medios locales.

En el internado, que daba alojamiento a 220 estudiantes de educación secundaria, se han desplegado efectivos del servicio de bomberos, las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) y la Cruz Roja, entre otros servicios de emergencia.

El presidente de Kenia, William Ruto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, pero sin mencionar una cifra de fallecidos.

«No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder vidas jóvenes llenas de promesas, esperanza y sueños para el futuro. Como nación, nos unimos al duelo de los padres, tutores, maestros y compañeros estudiantes que están sufriendo esta tragedia inimaginable», publicó Ruto en su cuenta de la red social X.

Además, el presidente detalló que las autoridades investigan las causas del incendio, para lo que se han trasladado al lugar de los hechos el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, el de Educación, Julius Ogamba, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de la Policía, Mohamed Amin.

Por su parte, los servicios de la Cruz Roja dan apoyo psicosocial a estudiantes y familias afectados.

Videos publicados en redes sociales muestran un gran incendio por la noche en uno de los edificios del internado.

En otras imágenes se puede apreciar que la Policía ha limitado el acceso al recinto mientras los servicios de emergencia realizan tareas de búsqueda y rescate, así como a una multitud de personas congregadas en los alrededores.

Kenia tiene un largo historial de incendios en escuelas. Solo en 2018 se registraron más de 60 casos de incendios provocados en escuelas secundarias públicas, según datos gubernamentales citados por Reuters.

Asimismo, el ministerio de Educación informó ante una comisión parlamentaria en noviembre de 2021 que entre enero y noviembre de 2020 se reportaron 126 incendios provocados en centros educativos.

En 2024, un incendio en el internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), dejó 21 niños muertos, de entre 9 y 13 años. La causa nunca fue establecida de manera concluyente.

El incendio más mortífero registrado en el país ocurrió en 2001, cuando 67 estudiantes de entre 15 y 19 años murieron en el internado de la escuela secundaria de Kyanguli, en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi.

Investigaciones anteriores concluyeron que muchos de estos incendios fueron iniciados por estudiantes en protesta contra la disciplina severa y las malas condiciones.

A esto se suman factores como el hacinamiento en los dormitorios y el incumplimiento de normas de seguridad, entre ellas mantener despejadas las salidas y desbloqueadas las ventanas. (Información DW).