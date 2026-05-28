Desarticulan red delincuencial señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para cáncer, diabetes y otras enfermedades de alto costo

–La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 13 supuestos integrantes de una red criminal señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región, entre ellos Venezuela y Ecuador.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, productos farmacéuticos vencidos, descontinuados o en mal estado eran obtenidos en Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), modificados en su apariencia para hacerlos pasar como originales y posteriormente ofrecidos y promocionados como tratamientos para el cáncer, el VIH, la diabetes, el lupus, la obesidad, los problemas hormonales y de crecimiento.

De igual manera, se conoció que el grupo delincuencial presuntamente contrató a una empresa de impresiones para falsificar los empaques y sellos, eliminar los registros caducados, poner fechas nuevas de expiración y lotes de fabricación.

Los medicamentos falsificados eran comercializados desde la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander) a través de las redes sociales y grupos cerrados creados en sistemas de mensajería, y se coordinaba su envío como encomiendas a diferentes ciudades del país, Venezuela y Ecuador.

En la capital de Norte de Santander y su área metropolitana concentraban la distribución en droguerías de barrios y de manera informal a pacientes que buscaban medicamentos a menor costo.

En atención a los elementos materiales probatorios recopilados, 13 de los posibles integrantes de esta organización ilegal fueron capturados por servidores de Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en Bogotá, Cúcuta y Pelaya (Cesar).

Entre los captuados fue identificado como Domingo Antonio Gutiérrez, el señalado cabecilla del entramado criminal.

Los otros procesados, presuntamente encargados de la coordinación, comercialización y transporte, entre otros roles, son: María del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García, Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García, Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Varenzuela Sevilla.

La Fiscalía puso al descubierto a una red señalada de comercializar a gran escala medicamentos adulterados para enfermedades de alta complejidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de pacientes en Colombia y otros países de la región. 13 de los posibles integrantes de esta… pic.twitter.com/GKdA2F2VgL — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 27, 2026

Un fiscal de la Unidad de Patrimonio Económico de la Seccional Norte de Santander los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. Los cargos no fueron aceptados.