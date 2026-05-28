Registraduría confirma censo electoral en Colombia y el exterior para las elecciones presidenciales

–Para las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo están habilitados 41.421.973 colombianos, de ellos 40.007.312 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.414.661 en el exterior, anunció este jueves la Registraduría Nacional, la cual estableció, además, que dispuso 13.742 puestos de votación (13.489 en Colombia y 253 en el exterior) conformados por 122.016 mesas (118.346 en Colombia, 1.489 en el exterior del 25 al 30 de mayo y 2.181 en el exterior el 31 de mayo).

De los 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones presidenciales 2026, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 122.016 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.

En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inició el pasado lunes, 25 de mayo, y finaliza el próximo domingo, 31 de mayo.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’ .