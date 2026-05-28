Asista gratis al recorrido por el Museo del Oro en Bogotá este jueves 28 de mayo

Cortesía: Museo del Oro – IDPC.

Este jueves 28 de mayo de 2026, Casa Abierta del Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP del Centro Histórico de Bogotá en articulación con el Museo del Oro, llevaran a cabo el ‘Recorrido Casa Abierta PEMP – Museo del Oro: Huellas arqueológicas del centro, en el horario de 3:30 p. m. a 5:30 p. m. ¡Actividad gratis con inscripción previa!

En esta sesión, se busca fortalecer el vínculo con los habitantes de las localidades de Santa Fe y La Candelaria, como vecinos del Museo, y la localidad de Mártires que hace parte del PEMP, así como con los delegados y miembros de instancias de participación de estos territorios, promoviendo una mayor participación de públicos locales.

Durante la jornada se realizará una contextualización sobre el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá y el Plan de Manejo Arqueológico, abordando su importancia para la protección, investigación y apropiación del patrimonio cultural y arqueológico de la ciudad. Además, las personas participantes podrán recorrer diferentes espacios del Museo del Oro en una visita guiada por mediadores del museo, en la que se profundizará en las sociedades prehispánicas, la cultura muisca y la importancia del cuidado y valoración del patrimonio arqueológico.

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La Casa Abierta del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico – PEMP-CHB es un espacio dedicado al diálogo y la convivencia entre los distintos actores de los territorios del Centro de Bogotá. Forma parte del objetivo No. 2 del programa Investigación participativa y pedagogías para el conocimiento, el dominio del territorio, la vida cotidiana y los sistemas de creencias del PEMP del Centro Histórico de Bogotá. Aquí, se visibilizan los contenidos del PEMP y se fomenta el conocimiento compartido.