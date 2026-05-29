Caen «la churca», terrorista del Eln y «el gordo ñeque», «cuatín» y «Tabares» supuestos cabecillas de disidencias de las Farc

–La Fuerza Pública, en acciones conjuntas con la Fiscalía, golpearon a las bandas criminales Eln y disidencias de las Farc con la captura de señalados cabecillas, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Defensa. En un primer operativo, en Saravena (Arauca), la Policía, en coordinación con el Ejército y la Fiscalía, logró la captura de alias ‘la churca’ integrante del cartel criminal del Eln, requerida por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

Las investigaciones indican que esta mujer fue responsable de actividades logísticas y de la planeación y ejecución de acciones terroristas en esta región del país, entre otras, una acción terrorista perpetrada el 8 de noviembre de 2025 contra las instalaciones del Batallón de Infantería No. 1 Simón Bolívar, en Tunja (Boyacá).

????????? ????? ‘?? ??????’ ?????????? ??? ?????? ??? ??? ????????? ? ???????? ??????????? Cero impunidad con los terroristas. En Saravena (Arauca), nuestra @PoliciaColombia, en coordinación con el… pic.twitter.com/eOKE6nTwAy — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 29, 2026

Mientras tanto, en Norte de Santander cayó alias ‘el gordo ñeque’, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc. Sería el responsable de recaudar recursos provenientes de actividades de narcotráfico y extorsión para financiar las operaciones criminales del grupo delincuencial en el Catatumbo.

Además, estaría vinculado al homicidio del firmante de paz, Reude Suárez Guerrero, ocurrido en Tibú en 2022. Durante el operativo, fueron incautados panfletos, celulares, una memoria USB, agendas y dinero en efectivo.

No más impunidad para alias ‘El Gordo Ñeque’. Este sujeto, presunto cabecilla de las disidencias, fue capturado en Norte de Santander, donde sería el responsable de recaudar recursos provenientes de actividades de narcotráfico y extorsión para financiar las operaciones criminales… pic.twitter.com/TTYKADH2IZ — Mindefensa (@mindefensa) May 29, 2026

En Suárez, Cauca, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15 de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 con apoyo judicial de la Policía y la Fiscalía, lograron la captura de alias “cuatín”, señalado presunto dinamizador de economías ilícitas y delitos ambientales al servicio de la estructura Jaime Martínez, organización criminal al servicio de alias Iván Mordisco.

Este sujeto, que estaba incluido en el cartel de los más buscados por delitos ambientales en los Farallones de Cali, era requerido por concierto para delinquir, contaminación ambiental y afectación a áreas de especial importancia ecológica.

#EsNoticia ? | En Suárez, #Cauca, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 15 de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 con apoyo judicial de la @PoliciaColombia

y la @FiscaliaCol lograron la capturaron a alias “Cuatín”, señalado como presunto dinamizador de economías… pic.twitter.com/HYaygWCRnX — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) May 29, 2026

Por otro lado, en el Cauca fue capturado alias ‘Tabares’, señalado cabecilla de una estructura de las disidencias de alias Iván Mordisco.

Con más de 10 años de historial criminal, era hombre de confianza de alias ‘Marlon’ y estaría vinculado a las acciones terroristas ejecutadas en diferentes municipios caucanos. También participó en el secuestro de 28 policías y un militar en 2025, y sería el responsable de ataques contra la Policía Nacional en El Plateado en el 2026.