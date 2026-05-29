Cortes de luz este sábado 30 de mayo de 2026 en Bogotá y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 30 de mayo de 2026 en sectores de la capital de la República y del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Santa Inés Sur. De la carrera 6 Este a carrera 8 Este entre calle 29 Sur a calle 31 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 37 a calle 39 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Ana. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 110 a carrera 112 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Usaquén. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 111 a calle 114 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

—

Municipios aledaños a Bogotá

—

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. Barrio Barandillas – Desde las 10:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.