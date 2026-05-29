Bogotá desmantela presunto criadero ilegal y rescata 12 perros en Rafael Uribe Uribe

Foto: IDPYBA.

En un operativo encabezado por la Policía de Carabineros, junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), fueron rescatados 12 perros de un presunto criadero ilegal en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Los animales se encontraban en mal estado de salud producto de las condiciones del lugar. El IDPYBA evidenció durante la visita el exceso de objetos en desuso, humedad, suciedad, presencia de materia fecal y olor a amonio.

El Instituto encontró que los caninos estaban confinados en un espacio de una terraza con un área insuficiente para que pudieran expresar los comportamientos naturales de la especie. Los animales no contaban con un refugio que los cubriera de cambios climáticos, además de tener una improvisada área de descanso con cobijas sucias y mojadas.

La evaluación médica reportó diversidad de afectaciones en ojos, oídos, piel e infestación de pulgas, lo que sumado a todos los factores de bienestar resultó en un concepto desfavorable que permitió a la Policía la aprehensión de los caninos. De parte del equipo médico veterinario se evidenció alto grado de ansiedad y sobre excitación ante la presencia de personas nuevas.

Como parte de las graves afectaciones al bienestar de los animales, se comprobó que eran alimentados con sobras de proteína de pollo y fruta en estado de descomposición, todo esto almacenado dentro de una bolsa de basura.

Entre los perros entregados es custodia al Instituto se encontraban tres cachorros y varias caninas, una de ella en aparente estado de gestación.

El expediente será enviado a las autoridades competentes para sanciones policivas y penales si es del caso, mientras los animales siguen bajo estricta observación médica.

Consulta los detalles del operativo en palabras de Antonio Llamas, director del IDPYBA, en la siguiente publicación de Instagram: