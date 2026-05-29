Espectacular jugada política de Abelardo de la Espriella: Logra que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa elimine aranceles a Colombia

–En una habilidosa maniobra política, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella, logró que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suspenda los aranceles que había impuesto a Colombia como consecuencia de su confrontación con su homólogo Gustavo Petro, luego que este le reclamara la liberación del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas al calificarlo como «preso político».

«Empieza la Patria Milagro», indicó de la Espriella en su cuenta en X al compartir el video del encuentro virtual que sostuvo con el presidente ecuatoriano, en el cual este anunció su decisión de eliminar los aranceles a los productos colombianos.

«La verdadera diplomacia no necesita grandes salones, clubes ni viajes, necesita liderazgo y voluntad», subraya el aspirante presidencial y precisa:

«A partir del 1 de Junio se acaban los aranceles para las exportaciones al Ecuador: esta es una gran noticia para el suroccidente colombiano y para nuestros dos Países».

En su nota de la Espriella agradece «al Presidente Daniel Noboa y al Pueblo hermano del Ecuador» y puntualiza que «en la era del Tigre haremos frente común contra los narcoterroristas y haremos acuerdos comerciales y energéticos como lo que somos: pueblos hermanos, con justicia, equidad y desarrollo».

El candidato presidencial colombiano concluye diciendo: «Conmigo es diciendo y haciendo. El próximo domingo, tigre y raya, en primera no se falla» y comparte el video de su encuentro virtual con el mandatario ecuatoriano.

Empieza la Patria Milagro. La verdadera diplomacia no necesita grandes salones, clubes ni viajes, necesita liderazgo y voluntad. A partir del 1 de Junio se acaban los aranceles para las exportaciones al Ecuador: esta es una gran noticia para el suroccidente colombiano y para… pic.twitter.com/qi3OqAq6Sr — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 30, 2026

De hecho, la Comunidad Andina de Naciones había dado un plazo perentorio de 10 días hábiles a Colombia y Ecuador para eliminar los aranceles y restricciones comerciales que ambos países se habían impuesto mutuamente. Este plazo venció el 21 de mayo de 2026, y como consecuencia, ambos gobiernos comenzaron a levantar sus medidas.

La disputa comenzó cuando Ecuador aplicó una tasa de seguridad y aranceles a los productos colombianos, argumentando que Colombia no estaba colaborando lo suficiente en la seguridad fronteriza.

Esta medida provocó una guerra comercial en la que ambos países se impusieron sobretasas y gravámenes arancelarios que llegaron a alcanzar hasta el 100% en algunos momentos.

Ante el impacto negativo en el comercio regional y la violación del Acuerdo de Cartagena, el organismo emitió resoluciones el 7 de mayo de 2026 exigiendo el desmonte inmediato de estas acciones unilaterales.

En principio Ecuador impuso una «tasa de seguridad» a los productos colombianos del 30%. En marzo y abril de 2026, elevó este gravamen al 50% y luego al 100%.

El presidente Gustavo Petro reaccionó y a través del Decreto 0455, aplicó aranceles diferenciales del 35%, 50% y 75% a 191 productos provenientes de Ecuador.

Luego, el mandatario ecuatoriano desescaló la guerra arancelaria y redujo la tasa del 100% al 75% y ahora, en el encuentro con de la Espriella anunció la eliminación de todos los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de junio de 2026.