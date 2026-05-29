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    Así se cuidan cada semana los cuerpos de agua de Bogotá: 10,5 kilómetros de canales, ríos y quebradas intervenidos en mayo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra trabajadores de Aguas Bogotá Foto: Aguas de Bogotá

    Entre el lunes 18 y el domingo 25 de mayo del 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con Aguas de Bogotá realizaron la intervención de 10,5 kilómetros de canales, ríos y quebradas, limpiaron 1.020 sumideros y retiraron cerca de 1.170 toneladas de residuos y sedimentos.

    Cada residuo que llega a las calles puede terminar en los canales y sumideros, obstruyendo el paso del agua y aumentando el riesgo de inundaciones. ¡Ayúda a cuidar los cuerpos de agua disponiendo correctamente los residuos!

    Conoce más detalles de la jornada en el siguiente post de Aguas de Bogotá:

    En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

    También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

    • Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
    • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
    • Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción 8.

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