Así se cuidan cada semana los cuerpos de agua de Bogotá: 10,5 kilómetros de canales, ríos y quebradas intervenidos en mayo

Foto: Aguas de Bogotá

Entre el lunes 18 y el domingo 25 de mayo del 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) junto con Aguas de Bogotá realizaron la intervención de 10,5 kilómetros de canales, ríos y quebradas, limpiaron 1.020 sumideros y retiraron cerca de 1.170 toneladas de residuos y sedimentos.

Cada residuo que llega a las calles puede terminar en los canales y sumideros, obstruyendo el paso del agua y aumentando el riesgo de inundaciones. ¡Ayúda a cuidar los cuerpos de agua disponiendo correctamente los residuos!

Conoce más detalles de la jornada en el siguiente post de Aguas de Bogotá:

Así cuida el Distrito cada semana los cuerpos de agua de @Bogota ?? Entre el lunes 18 y el domingo 25 de mayo, junto a @AcueductoBogota y @AguasBogota, intervenimos 10,5 kilómetros de canales, ríos y quebradas, limpiamos 1.020 sumideros y retiramos cerca de 1.170 toneladas de… pic.twitter.com/4wg39zm8mf — Aguas de Bogotá (@AguasBogota) May 26, 2026

En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.