Manifestación afectó servicio en el Portal 20 de Julio de TransMilenio

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy viernes 29 de mayo de 2026, se registró una manifestación que afectó el servicio en el Portal 20 de Julio de TransMilenio.

Esta situación puede generar retrasos en la operación de rutas TransMiZonales de TransMilenio. ¡Revisa los detalles y planifica tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy viernes 29 de mayo de 2026

Corte 9:42 a. m.

?Portal 20 de Julio

? Portal 20 de Julio y el servicio de alimentación retoman operación.

Cancelamos retorno en Av 1 de Mayo

Corte 9:36 a. m.

?Portal 20 de Julio

Retoma operación la estación Country Sur.

Siguen sin operar el Portal 20 de Julio y servicio de alimentación.

Buses realizan retorno en Av 1 de Mayo

Usuarios afectados: 10.282

Corte 8:31 a. m.

?Portal 20 de Julio

Suspende temporalmente servicio de alimentación, Portal del 20 de Julio, y estación Country Sur.

Mantenemos retorno de buses de TransMilenio en Av. 1 de Mayo.

Corte 8:23 a. m.

?Portal 20 de Julio

Debido a la presencia de un grupo de manifestantes a la altura del Portal 20 de Julio, buses de TransMilenio realizan retorno en Av. 1 de Mayo