Trump anuncia el fin del bloqueo naval a Irán

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán, aunque condicionó la medida al cumplimiento por parte de Teherán de varias exigencias.

En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que la República Islámica deberá comprometerse a no desarrollar «nunca» armas ni bombas nucleares. Además, exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para permitir el tránsito marítimo sin restricciones ni peajes en ambas direcciones.

En este sentido, señaló que los barcos retenidos debido al bloqueo naval estadounidense podrán comenzar a regresar a sus destinos una vez levantadas las restricciones.

Trump también aseguró que las minas navales colocadas en la zona deberán ser eliminadas. Según afirmó, fuerzas estadounidenses ya destruyeron varias de ellas mediante operaciones de desminado submarino, mientras que Irán se encargará de retirar las restantes.

TRADUCCIÓN:

Irán debe aceptar que nunca tendrá un arma nuclear ni una bomba. El estrecho de Ormuz debe estar inmediatamente abierto, sin peajes, para el tráfico marítimo sin restricciones, en ambas direcciones. Todas las minas de agua (bombas), si las hay, serán eliminadas (hemos eliminado, mediante detonación, numerosas minas de este tipo con nuestros grandes barrenderos submarinos. Irán completará la remoción y/o detonación inmediata de cualquier mina que quede, ¡que no serán muchas!). Los barcos atrapados en el Estrecho debido a nuestro asombroso y sin precedentes Bloqueo Naval, que ahora se levantará, pueden iniciar el proceso de “¡regresar a casa!” ¡Saluda a tus esposas, esposos, padres y familias de mi parte, tu presidente favorito! El material enriquecido, a veces denominado “polvo nuclear”, que está enterrado a gran profundidad bajo tierra con montañas prácticamente derrumbadas,causado por nuestro poderoso ataque con bombarderos B2 hace 11 meses, situado encima de él, será desenterrado por Estados Unidos (que, se acuerda, es el único país, junto con China, con la capacidad mecánica para hacerlo!), en estrecha coordinación y conjunción con la República Islámica de Irán, más el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO. No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Se han acordado otros temas, de mucha menos importancia. Me reuniré ahora, en la Sala de Situaciones, para tomar una determinación final. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMPmás el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO. No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Se han acordado otros temas, de mucha menos importancia. Me reuniré ahora, en la Sala de Situaciones, para tomar una determinación final. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP más el Organismo Internacional de Energía Atómica, y DESTRUIDO. No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Se han acordado otros temas, de mucha menos importancia. Me reuniré ahora, en la Sala de Situaciones, para tomar una determinación final. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP

(Información RT).