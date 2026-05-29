Necropsia de Yulixa Toloza revela fracturas y heridas por arma blanca tras supuesta lipólisis en Bogotá

Las autoridades de Bogotá reportaron un drástico giro en la investigación sobre la muerte de Yulixa Toloza, luego de que los resultados de su necropsia revelaran múltiples fracturas y heridas producidas por arma blanca. El hallazgo forense desmintió las versiones preliminares, que atribuían su deceso a las complicaciones de una supuesta lipólisis láser, y obligó a los investigadores a replantear el caso para descubrir el verdadero motivo detrás de esta tragedia.

Los hechos iniciales apuntaban a un caso de presunta negligencia médica en un centro estético de la capital colombiana. La víctima supuestamente acudió al lugar para someterse a un procedimiento de reducción de grasa, pero habría presentado una descompensación fatal durante la intervención. En un principio, los investigadores enfocaron sus esfuerzos en verificar los permisos y la idoneidad del establecimiento, así como las credenciales de las personas a cargo del procedimiento.

No obstante, el informe detallado emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal cambió por completo la narrativa. Los peritos forenses encontraron en el cuerpo de Toloza traumas contundentes severos que le causaron fracturas óseas, además de cortes incompatibles con el instrumental utilizado en cirugías estéticas. Estas contundentes evidencias llevaron a los expertos a descartar la hipótesis de un simple accidente de quirófano y a sugerir la existencia de una agresión física grave.

En este momento, los agentes de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial buscan esclarecer los hechos y ubicar a los presuntos responsables de lo que ahora se investiga como un supuesto homicidio. Las autoridades se encuentran recolectando testimonios del presunto equipo médico y revisando las cámaras de seguridad del sector, garantizando el debido proceso y manteniendo la presunción de inocencia de los implicados hasta que un juez de la República determine su grado de culpabilidad.