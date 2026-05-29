Resultados de las loterías y chances de este viernes 29 de mayo de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 29 de mayo de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 7094 – La 5ta 7 – Tarde 5892 – La 5ta 7
Culona
Día 8237 – Noche
Astro Sol
3422 – Signo Aries
Pijao de Oro
8573 – La 5ta 0
Paisita
Día 3477 – La 5ta 8 – Noche 6894 – Cabra
Chontico
Día 9712 – La 5ta 7 – Noche
Cafeterito
Tarde 2750 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 4131 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 177 – Noche
Play Four
Día 5723 – Noche
Samán
Día 5185
Caribeña
Día 2133 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5050 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 1265 – La 5ta 2 – Noche
Antioqueñita
Día 6869 – La 5ta 6 – Tarde 8830 – La 5ta 8