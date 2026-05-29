Supersalud impone medida cautelar a CAFAM por más de un millón de medicamentos pendientes de entrega

–La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a CAFAM, en su calidad de gestor farmacéutico, luego de identificar fallas persistentes en la entrega de medicamentos que están afectando la continuidad de los tratamientos y poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud de miles de usuarios en el país.

Luego de visitas de inspección, auditorías integrales y jornadas de seguimiento técnico realizadas por la Supersalud, se evidenció la existencia de 1.048.575 pendientes de entrega de medicamentos a nivel nacional, cifra reportada por el mismo gestor farmacéutico.

Concretamente, el pasado 20 de mayo el superintendente Daniel Quintero, realizó una visita sorpresa a un dispensario de medicamentos de Cafam, ubicado en la calle 51 de Bogotá, en desarrollo del Plan100, estrategia impulsada por el Gobierno nacional para intensificar la vigilancia sobre gestores farmacéuticos y EPS, ante reiteradas denuncias ciudadanas por barreras en el acceso a medicamentos y servicios esenciales de salud.

Durante el recorrido, la Supersalud encontró que mientras decenas de pacientes permanecían en largas filas reclamando medicamentos reportados como no disponibles, en el interior del dispensario sí había existencias almacenadas.

Quintero Calle explicó que, al inicio de la visita, los estantes se encontraban vacíos; sin embargo, tras la presencia de la autoridad sanitaria, comenzaron a ser abastecidos y a entregarse fórmulas pendientes, incluso a pacientes que llevaban meses esperando. A las afueras del lugar, adultos mayores, pacientes crónicos y familiares denunciaron retrasos de semanas y meses en la entrega completa de tratamientos.

“Los recursos sí se giran. Lo que no puede seguir pasando es que se retengan medicamentos y procedimientos mientras los pacientes esperan”, enfatizó el funcionario.

Ante estos hallazgos, la Supersalud ordenó la implementación inmediata de correctivos administrativos, operativos, logísticos y de abastecimiento, así como un plan obligatorio de normalización que exige el cierre progresivo de pendientes con metas mínimas del 30 % en el primer mes, 60 % en el segundo mes y cierre total dentro del plazo establecido, priorizando a pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, menores de edad y adultos mayores.

#Bogotá

En puntos de Cafam, Cruz Verde, Audifarma, el Hospital de Engativá y la Clínica Infantil Santa María del Lago, nuestros #SuperDefensores verificaron la entrega de medicamentos y los tiempos de atención en el marco del #Plan100. Seguimos identificando avances y… pic.twitter.com/sJkYTsHwXo — Supersalud (@Supersalud) May 29, 2026

Dentro del Plan100 se han realizado más de un centenar de operativos simultáneos en distintas regiones del país para verificar que se cumpla la entrega de medicamentos por parte de los gestores farmacéuticos y terminar el calvario de los pacientes para obtenerlos.

En el marco del #Plan100, nuestros #SuperDefensores continúan en territorio realizando labores de inspección y vigilancia. Estuvimos en Medic Colombia en Ibagué y en distintos puntos de Bogotá como Ramédicas, Cafam, Medicarte, Audifarma y Cruz Verde, verificando la entrega de… pic.twitter.com/08dZrWIgwz — Supersalud (@Supersalud) May 28, 2026

El superintendente advirtió que las inspecciones continuarán hasta garantizar la entrega oportuna de medicamentos.

“La orden es clara: los medicamentos se tienen que entregar. Hoy encontramos lo de siempre: a la gente le dicen que no hay medicamentos, pero sí están”, afirmó el superintendente.

“El objetivo es poner en orden a los gestores farmacéuticos y garantizar que los pacientes reciban los tratamientos que necesitan”, puntualizó.

?Cartagena?Operativo en Audifarma de Mutualser #Plan100

– Sin planta

– ?Sin baño

– Sin agua

– ?Ponen a la gente a dar mil vueltas

– ?El sistema se cae y bloquea

– ?La gente madrugando porque sino no le entregan. pic.twitter.com/KbUUBtyDZt — Daniel Quintero ?? (@QuinteroCalle) May 25, 2026

El superintendente anunció que abrió a comentarios un proyecto de circular que exige a EPS, IPS y gestores farmacéuticos responder en máximo ocho horas los casos de menores en riesgo vital.

Y notificó: «Quienes pongan barreras de acceso a la salud de los niños sean personas naturales o jurídicas tendrán que responder ante la justicia. La vida y la salud de los niños, niñas y adolescentes no pueden esperar».