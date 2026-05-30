Ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo: conozca cuándo inicia y termina la medida

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno.

La Alcaldía Mayor de Bogotá definió mediante el Decreto 191 del 28 de mayo de 2026, ley seca en la capital del país con ocasión de las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026. ¡Todos los detalles aquí!

En toda Bogotá se aplicará la ley seca entre las 6:00 p. m. de este viernes 29 de mayo y las 12:00 p. m. del lunes 1 de junio de 2026. Durante este lapso, estará restringido el consumo, venta y comercialización en establecimientos comerciales, así como el consumo en espacios públicos de bebidas embriagantes.

El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, liderará el dispositivo para monitorear los 1.083 puestos y las 18.156 mesas de votación, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.

El secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, expresó que la medida de ley seca busca brindar la convivencia de la jornada electoral de este domingo.

«En aras de garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la ley seca a partir de mañana viernes 29 de mayo desde las 6.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de junio. Apelamos a la colaboración y comprensión ciudadana y la invitamos a salir a votar. Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas», indicó el funcionario.

Conoce detalles de la ley seca en Bogotá por elecciones de este domingo 31 de mayo de 2026, a través de la siguiente publicación en la red social X:

En aras de garantizar la convivencia y el buen desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo, la Alcaldía de @Bogota expidió el Decreto 191 de 2026 adoptando la Ley Seca a partir de mañana viernes 29 de mayo desde las 06.00 p.m. y hasta las 12.00 p.m. del día lunes 1 de… pic.twitter.com/pub6AHTfl7 — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) May 29, 2026

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.