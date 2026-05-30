Conozca cómo consultar su puesto de votación en Bogotá para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo

Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para la jornada de elecciones de este domingo 31 de mayo de 2026, en Bogotá hay 6.076.599 de personas habilitadas para ejercer su derecho al voto con 3.201.571 mujeres y 2.875.028 hombres, en 1.083 puestos de votación. En estos espacios hay 17.262 mesas dispuestas en las 20 localidades de la capital. ¡Conoce cómo consultar tu puesto de votación y participar en la elección presidencia en primera vuelta!

La ciudadanía puede realizar la consulta del puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el botón Elecciones Presidenciales 2026 con el número de cédula.

Paso a paso para la consulta web del puesto de votación en Bogotá

Visita la sección directa de Lugar de votación de la Registraduría. Digita tu número de cédula de ciudadanía sin puntos ni espacios. Haz clic en el botón Consultar. Revisa los resultados en pantalla, los cuales detallan tu departamento (Bogotá D.C.), localidad, dirección del puesto y número de mesa.

Sigue este paso a paso y ejerce tu derecho de forma fácil, rápida y segura.

Revisa detalles en la siguiente publicación en la red social X de la Registraduría Nacional del Estado Civil:

Sigue este paso a paso y ejerce tu derecho de forma fácil, rápida y segura. Nos vemos en las urnas este 31 de mayo y dale tu voto de confianza al proceso electoral. pic.twitter.com/8TnxjscNxT — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 28, 2026

Además, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

Horarios para ejercer derecho al voto en las elecciones presidenciales este domingo 31 de mayo

Las urnas estarán abiertas de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en Bogotá, así como en otros municipios del territorio nacional. El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.