Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este lunes 01 y martes 02 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este lunes 01 y martes 02 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

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Lunes 1 de junio de 2026

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Santa Fe

Sagrado Corazón

De la Calle 34 a la Calle 39, entre la Carrera 13 a la Carrera 14

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

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Martes 2 de junio de 2026

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Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola

De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 6

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

San Pablo Jericó

De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 116 a la Avenida Carrera 120

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de válvula

Fontibón

Ferrocaja, La Giralda, San José de Fontibón

De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Carrera 96C a la Carrera 102

8:00 a.m.

24 horas

Cambio de válvula

Kennedy

Tairona

De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central

De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K

De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur

De la Calle 26 Sur a la Avenida 1 de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Kennedy

Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa – Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma – Bertha Hernández de Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I, Sector, El Rubí II, El Progreso II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales – Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 B Timiza

Afectación área Occidente:

De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B

Afectación área 1 Oriente:

De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá

Afectación área 2 Oriente:

De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Tunjuelito

Samoré

De la Avenida Carrera 33 a la Carrera 28, entre la Calle 50B Sur a la Calle 48B Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.