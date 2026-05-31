Cortes de luz este lunes 01 de junio de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este lunes 01 de junio de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Rafael Uribe. De la calle 65 a calle 67 entre carrera 16 a carrera 18 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino. De la calle 78 Sur a calle 80 Sur entre carrera 97 a carrera 99 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Los Rosales. De la calle 78 a calle 80 entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Valladolid. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 86 a carrera 88 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Barrio Ciudad Kennedy Central. De la calle 25 Sur a calle 27 Sur entre carrera 77 a carrera 79 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 2:45 p. m.

Barrio Provivienda Oriental. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 8 Sur a calle 10 Sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Los Ejidos. De la calle 10 a calle 13 entre carrera 37 a carrera 39 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Tibabuyes. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 128 a carrera 131 entre calle 129 a calle 131 –

Localidad de Sumapaz

Barrio Lagunitas. Vereda Lagunitas – Desde las 2:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio San José. Vereda San José – Desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Campo Eucarístico. De la carrera 67 a carrera 6 entre calle 52 a calle 54 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 11:30 a. m.

Barrio San Luis. De la calle 57 a calle 59 entre carrera 18 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Los Cedros. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 144 a calle 146 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Danubio. Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 2 Este a carrera 4 Este –

Barrio La Fiscala Norte. De la calle 56 Sur a calle 58 Sur entre carrera 0 Este a carrera 4 Este – Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m.

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Municipios aledaños a Bogotá

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Soacha Comuna 6, Cundinamarca

Barrio Cohabitar. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 6 a calle 8 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 4:15 p. m.

Barrio San Juan del Ubaté. De la carrera 10 a carrera 13 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio Ubaté. De la carrera 1 a carrera 3 entre calle 9 a calle 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Guaduas, Cundinamarca

Municipio de Guaduas. De la calle 1 Sur a calle 8 Sur entre carrera 8 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda Cacique – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

Municipio de Chía. Sector Bojacá – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Sector Chuntame, Condominio Villa de los Pinos – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.