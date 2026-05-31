    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM: $ 3,678.15 (vigente 01 de junio)
    -Euro $ 4,238.10
    -Bitcoin US$ 73.689,50

    Tasa de Interés

    -DTF: 10,05%
    -UVR: $ 412,21
    -Tasa de Usura 28,17%

    -Café US$ 3,20
    -Petróleo Brent US$ 87,88
    -Oro-Compra Banco de la República $ 492.230,54

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