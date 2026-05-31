-Dólar TRM: $ 3,678.15 (vigente 01 de junio)

-Euro $ 4,238.10

-Bitcoin US$ 73.689,50

Tasa de Interés

-DTF: 10,05%

-UVR: $ 412,21

-Tasa de Usura 28,17%

-Café US$ 3,20

-Petróleo Brent US$ 87,88

-Oro-Compra Banco de la República $ 492.230,54