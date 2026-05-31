La jornada electoral cerró a la 4 p.m. y se inició el preconteo de sufragios en las respectivas mesas de votación

–Un reporte de normalidad y tranquilidad entregaron las autoridades electorales, la Policía y el Ejército, al cierre de las urnas a las 4 de la tarde en todo el territorio nacional. Además destacaron la gran afluencia de colombianos que desfilaron por los puestos de votación para ejercer su derecho al voto.

Inmeditamente se inició el proceso de preconteo de votos para consolidar los resultados de la jornada electoral en todo el país y el exterior.

Millones de colombianos salieron a las urnas y ejercieron su voto con confianza, tranquilidad y compromiso democrático????. Gracias a todos por ser parte de esta jornada electoral. #Elecciones2026??#YoConfíoEnElProcesoElectoral pic.twitter.com/CBHSwjixlU — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026

Con el cierre de las urnas en todo el país, comenzó una de las fases más decisivas de la jornada electoral: el conteo manual de los votos y la consolidación de los resultados preliminares, advirtió el registrador nacional, Hernán Penagos, quien destacó el papel de los jurados de votación: “Ellos hacen la labor más importante, cuentan los y diligencian de manera manual las actas electorales”, afirmó.

Reiteró que el proceso se desarrolla de manera pública y bajo la vigilancia permanente de testigos electorales y organismos de control. “Este proceso se está llevando a cabo en todas las mesas de Colombia de manera pública, en presencia de los testigos electorales, la Procuraduría y la Defensoría”, señaló.

Como una de las garantías de transparencia, recordó que los testigos acreditados por las organizaciones políticas están autorizados para tomar fotografías de las actas electorales antes de su publicación, lo que permite contrastar los resultados registrados en cada mesa.

Asimismo, anunció que la Registraduría pondrá a disposición de la ciudadanía las actas electorales de cada una de las mesas de votación instaladas.

“Más de 360.000 actas podrán ser consultadas por ciudadanos, medios de comunicación, partidos y campañas políticas».

Finalmente, destacó el trabajo articulado de las instituciones que participaron en la organización y vigilancia de los comicios e hizo un llamado a la confianza en las garantías del proceso electoral.

“Hoy pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas pudieran ejercer sus derechos políticos”, puntualizó.

En desarrollo solo una mesa de votación en un corregimiento de Urrao, Antioquia, registró una apertura tardía debido a las condiciones climáticas que retrasaron el traslado aéreo del material electoral.

El registrador Hernán Penagos informó que la situación fue superada y que los ciudadanos pudieron ejercer su derecho al voto con normalidad.

“Por razones asociadas a la situación invernal, el helicóptero que transportaba el material electoral llegó más tarde de lo previsto», señaló.

El registrador destacó que para estas elecciones se habilitaron 122.016 mesas de votación, 20.000 más que hace cuatro años, cuando se instalaron 102.000.

Adicionalmente, en la gran mayoría de puestos de votación se activaron protocolos de división de mesas para agilizar el proceso y facilitar el flujo de los electores.

Daniel Zovatto, experto internacional en democracia y procesos electorales, destacó la robustez, la transparencia y las medidas implementadas para las elecciones presidenciales en Colombia.

¡Las garantías electorales fortalecen la confianza ciudadana! Daniel Zovatto, experto internacional en democracia y procesos electorales, destacó la robustez, la transparencia y las medidas implementadas para las elecciones presidenciales en Colombia.#Elecciones2026??… pic.twitter.com/OWHfEtMSE9 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez destacó que tras el cierre de las urnas, el Estado mantiene todas sus capacidades operativas desplegadas para garantizar la seguridad en el territorio y neutralizar a los grupos que amenazan a los colombianos, incluyendo operaciones en curso en la zona de Chocó.

Estas acciones, como el reciente despliegue operacional, se ejecutan en zonas de profundidad y no afectan el desarrollo de la jornada electoral. El objetivo es brindar las condiciones necesarias para que la jornada electoral termine en paz.

El Estado mantiene todas sus capacidades operativas desplegadas para garantizar la seguridad en el territorio y neutralizar a los grupos que amenazan a los colombianos, incluyendo operaciones en curso en la zona de Chocó. Estas acciones, como el reciente despliegue operacional,… pic.twitter.com/L9rr754UDR — Mindefensa (@mindefensa) May 31, 2026

En el transcurso de la jornada electoral este domingo, la Policía reportó varias acciones destacadas frente a delitos electorales:

– Captura de 5 personas en Popayán: detenidas en flagrancia con dinero en efectivo, material publicitario y elementos que sugerían presuntos delitos electorales.

– Captura en Valledupar: un jurado de votación fue detenido tras votar en dos mesas diferentes, incurriendo en el delito de voto fraudulento.

– Captura por constreñimiento al elector: una persona fue capturada por intentar influir indebidamente en la decisión de voto de los ciudadanos

En desarrollo de los operativos de control vial dentro del Plan Democracia, en la vía Girardot–Bogotá, en Cundinamarca, la Policía capturó a un joven que se movilizaba en una motocicleta de alta gama, que transportaba exactamente 111 millones 450 mil pesos en efectivo.

El capturado, identificado como Johan Sebastián Pérez Molina, de 18 años de edad, oriundo de Bogotá, fue requerido por los uniformados el sábado en un retén instalado por la Policía de Tránsito en jurisdicción del municipio de Ricarte, a escasos 13 kilómetros de Girardot.

? En operativos de control vial sobre la vía Girardot–Bogotá, capturamos en flagrancia a un ciudadano que transportaba en una motocicleta más de $111 millones en efectivo sin justificar su procedencia. pic.twitter.com/BkJIl04eAP — Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca) May 31, 2026

En la rutinaria requisa se le encontró el dinero en su chaqueta, en billetes de 50 mil y 100 mil pesos, y no pudo justificar ni su procedencia ni su destino.

Además, llamó la atención de los uniformados que no se le encontrara entre sus pertenencias un celular, más cuando se transportaba en una costosa motocicleta.

Inmediatamente, la Policía lo puso a disposición de la Fiscalía la cual deberá investigar la legalidad del dinero incautado y si su uso estaría relacionado con la jornada electoral u otro destino ilegal.