Alta congestión en la calle 80: movilidad en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 1 de junio

Foto: TransMilenio.

Durante la mañana de hoy lunes 1 de 2026, se registra alta congestión en la avenida calle 80 por accidente de tránsito en la autopista Medellín con kilómetro 3 y en la carrera 64. Además hay alto flujo vehicular en la avenida Boyacá con la avenida Guayacanes por bus varado. Estas situaciones pueden generar retrasos en rutas TransMiZonales y Duales de TransMilenio. ¡Revisa los detalles y programa tus recorridos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio, hoy lunes 1 de junio de 2026

Alta congestión en la avenida calle 80 por accidente de tránsito en la autopista Medellín con kilómetro 3 y en la carrera 64

Corte 7:51 a. m.

?Contínúa el alto flujo vehicular en el corredor de la calle 80, vehículos implicados en el siniestro vial son retirados de la Autopista Medellín con kilómetro 3.

?????Grupo Guía agiliza el tráfico en el corredor vial.

Corte 7:20 a. m.

Siniestro vial entre camioneta y motociclista en la localidad de Barrios Unidos, avenida calle 80 con carrera 64, sentido occidente a oriente. Grupo Guía agiliza el tráfico y maniobras para retirar los vehículos.

Corte 7:13 a.m.

Alto Flujo Vehicular en el corredor de la calle 80. Grupo Guía agiliza el tráfico en el corredor vial.

Corte 6:34 a. m.

?Se presenta Alto Flujo Vehicular en salida de la ciudad por el corredor de la calle 80, debido a siniestro vial en la autopista Medellín con kilómetro 3.

????Grupo Guía agiliza el tráfico en el corredor vial.

Alta congestión en la avenida Boyacá con la avenida Guayacanes por bus varado

Corte 7:51 a. m.

??Continúan maniobras para retirar bus varado de la avenida Boyacá con avenida Guayacanes, sentido sur a norte. ????Grupo Guía agiliza el tráfico y maniobras para retirar el vehículo.

Corte 6:50 a. m.

Inician maniobras para retirar bus varado de la avenida Boyacá con avenida Guayacanes, sentido sur a norte.Grupo Guía agiliza el tráfico y maniobras para retirar el vehículo.

Corte 6:34 a. m.

?Novedad en vía por bus varado en la localidad de Kennedy, en la avenida Boyacá con avenida Guayacanes, sentido sur a norte. Grupo ????Guía agiliza el tráfico y maniobras para retirar el vehículo.