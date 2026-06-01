Cerrejón suspende desde hoy operaciones en Colombia

–La empresa El Cerrejón, propiedad total del grupo minero multinacional Glencore, una corporación global con sede en Suiza, anunció que este lunes suspendió totalmente sus operaciones mineras, férreas y portuarias en Colombia debido a los constantes bloqueos en sus vías por parte de organizaciones comunitarias en La Guajira.

Glencore asumió totalmente en 2022 la explotación de uno de los complejos mineros de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, que comenzó en la década de 1980, tras adquirir acciones de BHP y Anglo American – BEC – Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia.

En su cuenta en X, la multinacional afirmó que esta drástica medida busca salvaguardar a sus trabajadores tras reportar más de 65 bloqueos en 2026, el último de los cuales sacó del servicio su línea férrea de transporte del mineral hasta la terminal de exportación ubicada en Puerto Bolívar en la Alta Guajira.

Los múltiples bloqueos que han afectado al complejo minero han sido liderados por diversas asociaciones comunitarias, entre ellas la Asociación Comunidades Negras Territorio Hosco Revivir. Provocaron de hecho la detención total de la extracción, transporte de carbón y exportaciones.

En vista de esta inactividad, la empresa suspendió temporalmente los contratos laborales y de los contratistas, catalogando la situación como una crisis que afecta tanto a la compañía como a la economía de la región

La compañía venía operando un sistema integrado que incluía la extracción de carbón térmico, un ferrocarril propio de 150 kilómetros y el puerto marítimo de cargue directo.

Glencore, la propietaria, es una de las empresas de recursos básicos más grandes del mundo y es una de las principales fuentes de empleo y desarrollo económico de la región, con una fuerza laboral conformada por más de 13.000 trabajadores y contratistas, trabajo directos e indirectos, que involucran los municipios de Barrancas, Hatonuevo, Albania, Maicao, Manaure y Uribia.

Para entender lo que hacemos, hay que mirar de cerca ? De lejos, la minería puede parecer solo una industria de gran escala ??

Pero cuando te acercas… descubres algo mucho más grande: historias reales ? Historias de miles de personas que se levantan cada día con un propósito… pic.twitter.com/KBfTI2x1JA — Cerrejon Colombia (@CerrejonCol) April 6, 2026