Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 2 y miércoles 3 de junio de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este martes 2 y miércoles 3 de junio de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la República, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Martes 2 de junio de 2026
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Puente Aranda
Los Ejidos y Gorgonzola
De la Carrera 36 a la Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 6
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
San Pablo Jericó
De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Avenida Carrera 116 a la Avenida Carrera 120
8:00 a.m.
24 horas
Cambio de válvula
Fontibón
Ferrocaja, La Giralda, San José de Fontibón
De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Carrera 96C a la Carrera 102
8:00 a.m.
24 horas
Cambio de válvula
Kennedy
Tairona
De la Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central
De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur
De la Calle 26 Sur a la Avenida 1 de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Kennedy
Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Ultima Etapa – Bertha Hernández Ospina El Parque Morabia, Lagos de Timiza II, Lagos de Timiza I, El Palenque, Roma – Bertha Hernández de Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín D Porres I, S.C. Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I, Sector, El Rubí II, El Progreso II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia II Sector, Milenta, El Progreso, Urb. Los Cristales – Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Catalina, Tundama II Etapa, Boita II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Floralia I Sector, Milenta II sector, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Americas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nhora José Antonio Galán, Villa del Río II, Sector S.C. Jacqueline, Nuevo Chile, Villa del Río, Alquería de La Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma, Kennedy Supermanzana 6 B Timiza
Afectación área Occidente:
De la Avenida 1 de Mayo a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 72 a la Carrera 78B
Afectación área 1 Oriente:
De la Calle 26 Sur a la Calle 39B Sur, entre la Transversal 68J a la Avenida Boyacá
Afectación área 2 Oriente:
De la Calle 20 Sur a la Calle 39 Sur, entre la Carrera 51 a la Carrera 68
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
Tunjuelito
Samoré
De la Avenida Carrera 33 a la Carrera 28, entre la Calle 50B Sur a la Calle 48B Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
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Miércoles 3 de junio de 2026
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Fontibón
Ciudad Hayuelos, Interindustrial, El Vergel de Fontibón
De la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86, entre la Calle 19A a la Calle 16C
De la Carrera 78G a la Avenida Carrera 80, entre la Avenida Calle 17 a la Calle 16C
8:00 a.m.
24 horas
Traslado de hidrante
Bosa
Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón
De la Calle 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87C
De la Calle 57 Sur a la Calle 58C Sur, entre la Carrera 84C a la Carrera 87K Bis
De la Calle 58C Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 82 a la Carrera 88
De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 87H
De la Calle 62 Sur a la Calle 69B Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 88C
De la Calle 69B Sur a la Calle 70 Sur, entre la Carrera 87K a la Carrera 88C
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usme
Santa Librada, San Juan Bautista
De la Calle 73 Sur a la Calle 76 Sur, entre la Avenida Carrera 14 a la Avenida Carrera 14V
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Usaquén
Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte
De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 153 a la Calle 163A
8:00 a.m.
24 horas
Instalación de válvula
Usaquén
San José, Portales del Norte I y II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I y II, Urb. La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia, Jardines El Cabo
De la Calle 153 a la Calle 170, entre la Carrera 58 a la Carrera 75
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento correctivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.