Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 01 de junio de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 01 de junio de 2026 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 2397 – La 5ta 6 – Noche
Culona
Día 0944 – Noche
Astro Sol
3906 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
7919 – La 5ta 0
Paisita
Día 3128 – La 5ta 5 – Noche 0287 – Caballo
Chontico
Día 2415 – La 5ta 5 – Noche
Cafeterito
Tarde 6638 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 8523 – La 5ta 8 – Noche
Cash Three
Día 045 – Noche
Play Four
Día 8692 – Noche
Samán
Día 4908
Caribeña
Día 7750 – La 5ta 4 – Noche
Motilón
Tarde 7017 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 2525 – La 5ta 7 – Noche
Antioqueñita
Día 8103 – La 5ta 9 – Tarde 9387 – La 5ta 5