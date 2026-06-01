Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 01 de junio de 2026 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 01 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 2397 – La 5ta 6 – Noche

Culona

Día 0944 – Noche

Astro Sol

3906 – Signo Sagitario

Pijao de Oro

7919 – La 5ta 0

Paisita

Día 3128 – La 5ta 5 – Noche 0287 – Caballo

Chontico

Día 2415 – La 5ta 5 – Noche

Cafeterito

Tarde 6638 – La 5ta 1 – Noche

Sinuano

Día 8523 – La 5ta 8 – Noche

Cash Three

Día 045 – Noche

Play Four

Día 8692 – Noche

Samán

Día 4908

Caribeña

Día 7750 – La 5ta 4 – Noche

Motilón

Tarde 7017 – La 5ta 5 – Noche

Fantástica

Día 2525 – La 5ta 7 – Noche

Antioqueñita

Día 8103 – La 5ta 9 – Tarde 9387 – La 5ta 5