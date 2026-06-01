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    Resultados del Baloto, las loterías y chances de este lunes 01 de junio de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 01 de junio de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 2397 – La 5ta 6 – Noche

    Culona
    Día 0944 – Noche

    Astro Sol
    3906 – Signo Sagitario

    Pijao de Oro
    7919 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 3128 – La 5ta 5 – Noche 0287 – Caballo

    Chontico
    Día 2415 – La 5ta 5 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6638 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 8523 – La 5ta 8 – Noche

    Cash Three
    Día 045 – Noche

    Play Four
    Día 8692 – Noche

    Samán
    Día 4908

    Caribeña
    Día 7750 – La 5ta 4 – Noche

    Motilón
    Tarde 7017 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 2525 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 8103 – La 5ta 9 – Tarde 9387 – La 5ta 5

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