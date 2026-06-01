Fiscalía: Durante jornada electoral se capturaron 85 votantes por distintos delitos y se ubicaron 9 que figuraban como desaparecidos

–La Fiscalía General de la Nación informó que durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, los equipos de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional materializaron 85 órdenes de captura en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Bolívar, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Magdalena y La Guajira.

Se trata de personas requeridas por delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático. Uno de los detenidos fue un jurado de votación de Hato Corozal (Casanare), quien era buscado por el delito de acto sexual con menor de 14 años.

Señaló que en desarrollo de la jornada electoral, activo un plan nacional de acción con presencia en las 35 seccionales del país para atender denuncias e investigar posibles delitos electorales y más de 5.000 servidores de policía judicial del CTI acompañaron el desarrollo de los comicios.

La Fiscalía está presente en las elecciones presidenciales con su capacidad institucional, en cumplimiento de la función constitucional de conocer y actuar judicialmente sobre las conductas que pretenden afectar la transparencia del proceso electoral, el libre ejercicio del voto… pic.twitter.com/jmuTPtguW8 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 31, 2026

La Fiscalía General de la Nación destacó que hizo presencia en las elecciones presidenciales con toda su capacidad institucional, en cumplimiento de la función constitucional de conocer y actuar judicialmente sobre las conductas que pretenden afectar la transparencia del proceso electoral, el libre ejercicio del voto y las garantías democráticas de los colombianos.

Como parte de este dispositivo institucional, más de 5.000 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acompañaron la jornada electoral en diferentes regiones del país, con el propósito de apoyar las labores de policía judicial, verificar información de interés y actuar de manera inmediata ante posibles afectaciones al proceso democrático.

La estrategia incluyó el despliegue articulado de fiscales, investigadores y servidores de policía judicial en las 35 seccionales del país para atender denuncias ciudadanas e iniciar investigaciones de oficio por hechos que pudieran constituir delitos electorales antes, durante y después de los comicios.

Desde la apertura de la jornada democrática, la Fiscalía General de la Nación registra la captura de 8 personas por presunta participación en delitos electorales.

• En Ricaurte, Cundinamarca, fue capturado un hombre que se movilizaba en motocicleta y transportaba más de 110 millones de pesos en efectivo. El dinero iba oculto en un bolso y, al ser requerido por las autoridades, no se acreditó su procedencia. La Fiscalía adelanta las actuaciones judiciales correspondientes y el procedimiento de comiso de los recursos incautados.

• En el barrio El Uvo, en Popayán (Cauca): Cuatro mujeres y un hombre fueron capturados en flagrancia por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con los elementos de información recopilados, estarían verificando certificados electorales de ciudadanos que habrían votado por una determinada colectividad política e incorporando sus datos en un listado.

• En Cumaral (Meta): capturada una persona por el delito de falsedad personal, luego de que presuntamente intentara suplantar a un testigo electoral en una mesa de votación.

• Valledupar (Cesar): capturada en flagrancia una mujer por el delito de voto fraudulento, al evidenciarse que habría sufragado en dos mesas diferentes.

La Fiscalía también recibió información relacionada con un posible caso de constreñimiento al sufragante en la vereda Totarco, jurisdicción de Coyaima (Tolima), donde integrantes de una estructura armada del ELN estarían ejerciendo presiones sobre la población para que votara por un determinado candidato. Los hechos son objeto de investigación, y se hicieron coordinaciones con el Ejército Nacional y la Policía Nacional para garantizar el desarrollo normal de las elecciones.

Fueron materializadas 12 capturas contra personas que tenían órdenes judiciales por diferentes delitos en Bogotá, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Huila y La Guajira por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso abusivo a sistema informático.

De otra parte, durante la jornada electoral fueron ubicadas 9 personas que figuraban como desaparecidas y acudieron a ejercer su derecho al voto en puestos ubicados en Norte de Santander, Cundinamarca y Antioquia.