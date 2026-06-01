Revelan nuevo plan de la Administración Trump para deportar inmigrantes sin «perder tiempo»

–La Administración Trump prepara un plan que permitiría a funcionarios migratorios rechazar rápidamente solicitudes de asilo sin entrevistar a los solicitantes, según documentos internos obtenidos por CBS News. El plan apunta a casos presentados un año después de la llegada a Estados Unidos, en un esfuerzo por endurecer el acceso al sistema de asilo.

Bajo la regulación del Departamento de Seguridad Nacional, oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) podrían denegar peticiones si no fueron realizadas en el plazo de un año, enviándolas a procedimientos de deportación. Esta medida alteraría la práctica de entrevistar a casi todos los solicitantes, aunque contempla excepciones para casos específicos.

Un portavoz del USCIS declaró al medio que la Administración Trump «considera múltiples opciones» para abordar la acumulación de más de un millón de solicitudes. Atribuyen el problema a las «peligrosas políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden», buscando evitar «perder tiempo» en aplicaciones «deficientes».

Según documentos internos del gobierno federal obtenidos por CBS News, la regulación del Departamento de Seguridad Nacional descrita en los documentos internos sería el último esfuerzo de la Casa Blanca del presidente Trump para restringir el acceso al sistema de asilo estadounidense, que según funcionarios de la administración está plagado de fraude sistemático.

Según el reglamento, los funcionarios de EE. UU. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, una rama del DHS, estaría facultado para rechazar solicitudes de asilo, sin adherirse a la práctica tradicional de entrevistar a los solicitantes, si descubren que los casos se presentaron un año después de su llegada a los EE. UU.

El USCIS colocaría a los solicitantes rechazados en procedimientos de deportación ante el sistema judicial de inmigración del Departamento de Justicia, exigiéndoles que aleguen sus casos para permanecer en el país en un escenario adversario, dicen los documentos.

La ley de inmigración de Estados Unidos generalmente descalifica a los extranjeros para solicitar asilo si lo hacen un año después de ingresar al país. Pero esa disposición incluye excepciones, como casos que involucran una condición médica grave o mala asesoría legal. Los menores no acompañados tampoco están sujetos al plazo.

La regulación descrita en los documentos federales internos permitiría a los funcionarios del USCIS seguir adelante con un caso de asilo y programar una entrevista si determinan que los solicitantes cumplen con una de las excepciones para no presentar su solicitud dentro del plazo de 1 año.

Pero, no obstante, la regulación trastocaría la política de larga data del USCIS de entrevistar a prácticamente todos los solicitantes de asilo antes de tomar una decisión sobre sus solicitudes, permitiendo rechazos rápidos de casos en los que el registro en papel sugiere que los solicitantes no cumplieron con el plazo de 1 año.

En una declaración a CBS News, un portavoz del USCIS dijo que la administración Trump está «considerando múltiples opciones» para abordar una acumulación de más de un millón de solicitudes de asilo «creadas por las peligrosas políticas de fronteras abiertas de la administración Biden», incluido el envío de solicitudes «deficientes» a los tribunales de inmigración.

«Esto permitiría al USCIS evitar perder tiempo en solicitudes de asilo que de otro modo remitirían a procedimientos de inmigración y permitirá que los inmigrantes ilegales tengan sus solicitudes escuchadas por un juez», agregó el portavoz del USCIS.

Conchita Cruz, abogada de inmigración que dirige una organización que ayuda a los solicitantes de asilo, expresó su preocupación de que la regulación colocaría «erróneamente» a los solicitantes en procedimientos de deportación sin permitirles explicar por qué pudieron haber presentado su solicitud después del plazo de 1 año.

Cruz, codirector ejecutivo del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, dijo que hay «muchas razones» por las que los solicitantes de asilo pueden presentar sus solicitudes más de un año después de ingresar a los EE. UU., incluso porque han estado viviendo en el país con un estatus temporal, como una visa.

«El gobierno cambiaría las reglas sobre los inmigrantes que han estado atravesando un proceso migratorio complejo, a menudo durante muchos años», añadió.

La ley estadounidense permite a la mayoría de los extranjeros en suelo estadounidense solicitar asilo, incluso si ingresan al país ilegalmente. Pero el umbral para obtener la protección legal real del asilo es mucho más alto y requiere que los solicitantes demuestren que están huyendo de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social. A quienes se les concede asilo se les permite vivir en Estados Unidos de forma permanente, mientras que aquellos cuyos casos son denegados deben ser deportados.

En los últimos años, una acumulación de millones de casos de asilo ha obstaculizado la capacidad del gobierno federal para resolver solicitudes rápidamente, un estancamiento que, según las administraciones republicana y demócrata, alienta a los inmigrantes económicos a utilizar el sistema para quedarse y trabajar en Estados Unidos, aunque no califiquen para el asilo.

El USCIS, que supervisa los casos de asilo presentados por inmigrantes en Estados Unidos legalmente o que no enfrentan la deportación, tenía 1,5 millones de solicitudes de asilo pendientes hasta el otoño pasado cifras del gobierno espectáculo. Mientras tanto, los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia, que manejan casos de deportación, tenían 3,3 millones reclamaciones pendientes En marzo, 2,3 millones de ellos implicaban solicitudes de asilo.

Como parte de su represión de la deportaciónLa administración Trump ha adoptado varias medidas para restringir el asilo y perseguir agresivamente la deportación de solicitantes de asilo, principalmente aquellos a quienes se les permite ingresar a Estados Unidos a lo largo de la frontera sur bajo la administración Biden.

La administración ha negociado acuerdos de deportación de «terceros países seguros» con múltiples naciones de todo el mundo, incluidas aquellas con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos, para enviar solicitantes de asilo a países que no son los suyos, con instrucciones de buscar refugio allí en lugar de en Estados Unidos.

El año pasado, las autoridades también congelaron todos los casos de asilo supervisados por el USCIS, después de que se revelara que el sospechoso del tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington, DC, era un hombre afgano al que se le había concedido asilo. Después de varios meses, esa pausa fue reducido, pero sigue vigente para los casos presentados por ciudadanos de 39 países enumerados en la proclamación de «prohibición de viajar» de Trump. (Con información de CBS News).