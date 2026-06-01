Hoy, último día para inscribirse y participar en la Gran Feria de Vivienda 2026
Foto: Secretaría del Hábitat
La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) le recuerda a la ciudadanía que el lunes 1 de junio, vence el plazo para inscribirse a la Gran Feria de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá 2026’, la cual se llevará a cabo del 2 al 4 de julio del 2026. ¡Se agota el tiempo para que miles de familias bogotanas aseguren su participación en el evento inmobiliario más esperado del año!
Quienes deseen postularse para acceder a los subsidios distritales deberán realizar su registro obligatorio a más tardar este lunes. Esta convocatoria, que hace parte de la estrategia integral ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, contempla más de 5.000 cupos para los programas bandera de la entidad: ‘Oferta Preferente’ y ‘Reactiva tu Compra’.
¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a personas o familias que cumplan con los siguientes requisitos básicos:
- Residir actualmente en Bogotá.
- No tener vivienda propia en el territorio nacional.
- Contar con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos
¿Cómo realizar la inscripción?
Para asegurar el cupo, el proceso se realiza de forma virtual ingresando a la página web oficial de la entidad: www.habitatbogota.gov.co. Es importante reiterar que todas las postulaciones y trámites ante la entidad son completamente gratuitos y se realizan sin intermediarios para evitar fraudes o estafas.
Ingresa aquí para realizar la inscripción: https://suav.habitatbogota.gov.co/Forms/feriaDeVivienda2026-I
Ante cualquier duda, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales o comunicarse con la Línea 195.
Adicionalmente, la feria contará con un fuerte componente pedagógico: las familias que aún no cuenten con un cierre financiero programado podrán acceder a un curso de educación e inclusión financiera dictado por expertos, facilitando su camino hacia la bancarización y el crédito hipotecario.