Hoy, último día para inscribirse y participar en la Gran Feria de Vivienda 2026

Foto: Secretaría del Hábitat

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) le recuerda a la ciudadanía que el lunes 1 de junio, vence el plazo para inscribirse a la Gran Feria de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá 2026’, la cual se llevará a cabo del 2 al 4 de julio del 2026. ¡Se agota el tiempo para que miles de familias bogotanas aseguren su participación en el evento inmobiliario más esperado del año!

Quienes deseen postularse para acceder a los subsidios distritales deberán realizar su registro obligatorio a más tardar este lunes. Esta convocatoria, que hace parte de la estrategia integral ‘Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar’, contempla más de 5.000 cupos para los programas bandera de la entidad: ‘Oferta Preferente’ y ‘Reactiva tu Compra’.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a personas o familias que cumplan con los siguientes requisitos básicos:

Residir actualmente en Bogotá.

No tener vivienda propia en el territorio nacional.

Contar con ingresos hasta de cuatro salarios mínimos

¿Cómo realizar la inscripción?

Para asegurar el cupo, el proceso se realiza de forma virtual ingresando a la página web oficial de la entidad: www.habitatbogota.gov.co. Es importante reiterar que todas las postulaciones y trámites ante la entidad son completamente gratuitos y se realizan sin intermediarios para evitar fraudes o estafas.

Ingresa aquí para realizar la inscripción: https://suav.habitatbogota.gov.co/Forms/feriaDeVivienda2026-I

Ante cualquier duda, la ciudadanía puede consultar los canales oficiales o comunicarse con la Línea 195.

Adicionalmente, la feria contará con un fuerte componente pedagógico: las familias que aún no cuenten con un cierre financiero programado podrán acceder a un curso de educación e inclusión financiera dictado por expertos, facilitando su camino hacia la bancarización y el crédito hipotecario.